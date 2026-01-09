Znate li zašto se najveći nogometni derbi na svijetu igra u Džedi? Skrivaju nešto šokantno

Jeste li znali da se španjolski Superkup Real Madrid - Barcelona ne igra u Španjolskoj, nego u Džedi u Saudijskoj Arabiji? Znate li zašto je to tako? Dakle, i ovogodišnji španjolski Superkup igra se 11. siječnja 2026. na King Abdullah Sports City stadionu. Bit će to "El Clásico" između pobjednika La Lige iz 2024./25. i osvajača španjolskog Kupa Kralja iz 2024./25 Barcelone koja je ujedno i branitelj Superkupa, protiv drugoplasiranog Real Madrida iz oba natjecanja.

Skupa, unosna i šokantna pozadina

No, postoji i pozadina ovog Superkupa. Vrlo skupa, unosna i šokantna...

Dakle, španjolski Superkup posljednjih nekoliko godina značajno je promijenio format i mjesto održavanja, prvenstveno zbog financijskih i strateških razloga, piše američko izdanje madridskog AS-a.

Početkom 2020. godine Španjolski nogometni savez (RFEF) odlučio je promijeniti format Superkupa. Umjesto jedne ili dvije utakmice, uveden je mini-turnir sa četiri momčadi (dva polufinala i finale).

Ovaj novi format omogućava više utakmica, veći interes i komercijalnu isplativost koja je kud i kamo veća nego u Europi. Ključni razlog zašto se Superkup igra u Saudijskoj Arabiji su, dakle, bogati, unosni financijski ugovori, odnosno novac. Saudijci su ludi za nogometom, spektaklima i žele postati globalni nogometni centar.

Španjolski nogometni savez potpisao je, stoga, unosan ugovor s Saudijskom Arabijom o održavanju Superkupa u toj zemlji. Prvi sporazum sklopljen je 2019. godine i potom je produžen. Trenutno važi najmanje do 2029., a pregovara se o novom produženju sve do 2034.

Kritike

U zamjenu za to, Saudijska Arabija plaća značajne iznose za pravo organizacije cijelog turnira, što donosi velik prihod Španjolskom nogometnom savezu i sudionicima, uključujući Real Madrid i Barcelonu. Globalizacija i promocija natjecanja. Odluka se također događa u sklopu šireg trenda. Saudijska Arabija intenzivno ulaže u sportske događaje, uključujući nogomet, Formulu 1, golf, boks i druge manifestacije, kao dio svoje strategije brendiranja zemlje i razvoja sporta.

Ugovori poput onog za Superkup pomažu Španjolskom nogometnom savezu da globalno promovira španjolski nogomet i stvori novu publiku izvan Europe. Premda je ugovor financijski koristan, izazvao je i kritike. Navijači i analitičari u Španjolskoj smatraju da premještanje Superkupa u Saudijsku Arabiju oduzima značaj natjecanju kod domaće publike i tim potezom skriva se i ozbiljno kršenje ljudskih prava.

Veliki problemi s ljudskim pravima u Saudijskoj Arabiji

Amnesty International i drugi upozorili su na moguće korištenje nogometa za poboljšanje međunarodnog imidža zemlje koja ima jako velikih problema s ljudskim pravima. Drugim riječima, Amnesty International vjeruje kako Saudijska Arabija putem nogometa svijetu maže oči i maskira problem s ljudskim pravima.

Najnoviji primjer je finale španjolskog Superkupa 2025 koje se igralo isto na King Abdullah Sports City stadionu u Džedi, gdje je Barcelona pobijedila Real Madrid s 5-2.

Stoga, zaključak je sljedeći. Superkup se sada redovito igra u Saudijskoj Arabiji zbog financijskih ugovora i globalne strategije promocije, uz produžetak postojećeg aranžmana koji će osigurati domaćinstvo u ovoj zemlji najmanje do kraja desetljeća. Iako je format privukao pažnju širom svijeta, izaziva i debate o tome trebaju li prestižni nogometni događaji biti više globalni ili vezani uz tradicionalnu domaću publiku.

