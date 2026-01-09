Stručnjaci imaju genijalan trik: Ovi kućanski predmeti odleđuju vjetrobran u sekundi

Stigla je nova godina, a s njom i povratak na posao nakon blagdanskog opuštanja. Vožnja zimi je za mnoge neizbježna, stoga je ključno da su vozila u dobrom stanju. Hladnoća, snijeg i led ne predstavljaju samo opasnost na cesti, već mogu i oštetiti automobil. Dok se mnogi vozači već s uzdahom pripremaju na svakodnevno struganje leda s vjetrobranskog stakla, jedan stručnjak tvrdi da rješenje leži u jednostavnom predmetu koji svi imamo u kuhinji.

Prema stručnjaku s portala ChooseMyCar.com, vodeće britanske platforme za automobile, borba s niskim temperaturama može biti znatno lakša zahvaljujući nekoliko predmeta iz kućanstva. Od kovanica do spužvi za čišćenje, a posebno vrećica za zamrzavanje, ovi jednostavni trikovi mogu vam uštedjeti vrijeme i novac.

Jeftini kućanski predmeti kao spas za vozače

Vrećica za zamrzavanje košta svega nekoliko centi, a može postati vaš najbolji saveznik u borbi protiv leda. Jednostavno je napunite toplom (nikako vrućom) vodom, zatvorite i njome prijeđite preko zaleđenog vjetrobranskog stakla. Led će se otopiti u trenu, bez potrebe za struganjem ili skupim tekućinama za odleđivanje.

Drugi korisni predmeti iz kućanstva također mogu priskočiti u pomoć. Obične čarape, primjerice, mogu spriječiti da se metlice brisača tijekom noći zalijepe za staklo. Dovoljno je navući po jednu čarapu na svaku metlicu i ujutro nećete imati problema s njihovim odvajanjem od leda.

Dodatni savjeti za sigurnu zimsku vožnju

Nick Zapolski, automobilistički stručnjak i osnivač portala ChooseMyCar.com, ističe kako su ovi pametni trikovi ne samo učinkoviti načini za uštedu novca, već i osiguravaju da je automobil u najboljem mogućem stanju za sigurnu zimsku vožnju.

"Niske temperature zahtijevaju dodatnu brigu za naša vozila. Srećom, postoji niz jeftinih kućanskih predmeta koji nam omogućuju da svjetla i vjetrobransko staklo održimo čistima bez velikih troškova", objasnio je Zapolski za Mirror. "Bilo da se radi o korištenju spužve za čišćenje registarskih pločica ili postavljanju čarapa na brisače, ovi savjeti možda zvuče jednostavno, ali mogu osigurati bezbrižniju vožnju ove zime."

Parkiranje prema istoku štedi trud

Koliko god zvučalo čudno, kompas vam može pomoći da izbjegnete jutarnje odleđivanje. Sunce, koje izlazi na istoku, može otopiti led s automobila umjesto vas. Ako automobil parkirate tako da je prednjim dijelom okrenut prema istoku, jutarnje sunčeve zrake mogle bi očistiti vjetrobransko staklo do trenutka kada trebate krenuti. Kompas je jeftin alat, košta svega nekoliko eura, a može vam točno pokazati u kojem smjeru parkirate.

Ne zaboravite na registarske pločice

Tijekom zime, registarske pločice često budu prekrivene ledom, prljavštinom ili snijegom, zbog čega postaju nečitljive. Važno je zapamtiti da je, prema hrvatskom Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, zakonska obveza održavati pločice čistima i vidljivima u svakom trenutku. Za nečitljive ili neočišćene pločice propisana je kazna od 30 eura. Za čišćenje je dovoljna spužva umočena u mješavinu blagog sapuna i vode. Budite nježni prilikom trljanja kako biste izbjegli ogrebotine.

Provjera guma ključna je za sigurnost

Iako se čini očiglednim, ključno je da su gume u dovoljno dobrom stanju za sigurnu vožnju zimi. Prema hrvatskim propisima, minimalna dubina profila za zimske gume iznosi četiri milimetra. Ako je profil plići od toga, gume gube svoju učinkovitost na snijegu i ledu, što drastično povećava rizik od nesreće. Također je važno znati da je zimska oprema u Hrvatskoj obvezna na cestama od 15. studenog do 15. travnja. Redovito provjeravajte stanje guma kako biste osigurali maksimalnu sigurnost na cesti.

Primjenom ovih jednostavnih i jeftinih savjeta ne samo da ćete olakšati zimske jutarnje rituale, već ćete i pridonijeti sigurnosti sebe i drugih sudionika u prometu. Malo pripreme i nekoliko kućanskih predmeta mogu napraviti veliku razliku tijekom hladnih mjeseci.

