Neki Slovaci sada prijete da više neće ljetovati na našem Jadranu: Evo što se događa

'POREMEĆAJ U ODNOSIMA' /

Tako nas odjednom mrze neki Slovaci. Neki od njih na društvenim mrežama prijete da više neće ljetovati na Jadranu i pozivaju na bojkot Hrvatske. A sve zbog nafte i jer smo rekli da jadranskim naftovodom nećemo transportirati rusku naftu.

Jedan slovački dnevnik piše da ih je uvrijedilo što ih neki u Hrvatskoj nazivaju 'Putinovim idiotima'. A izgubiti pola milijuna gostiju ne bi bilo pametno.

Draga braćo Slovaci, toliko nas toga veže, dijelimo habsburške traume, vaši policajci patroliraju našom obalom svako ljeto, nedavno ste imali i predsjednika podrijetlom iz Hrvatske, evo tu gleda finale Davis kupa u kojem smo vas dobili, e da, i vaš ministar obrane je lani upao u probleme zbog tajne vile u Hrvatskoj. Toliko smo si bliski, a opet...

"Moram reći da vas ne mrzimo", kaže Martin Pročka, slovački novinar iz TV kuće Markiza. "To je samo manji problem. Vidio sam neke, pretežno, Facebook objave gdje ljudi pišu da neće na odmor u Hrvatsku zbog vaše zabrane protoka ruske nafte, ali mislim da to stvarno nije velik problem", dodaje.

O čemu se ustvari radi... Naime, jedan slovački portal objavio je da zbog hrvatskog stava prema nafti neki žele otkazati odmore – doduše u članku opisuju da se radi o komentarima na društvenim mrežama – pa su neki naši portali prenijeli to kao antihrvatsku histeriju i bojkot, iako i oni pojašnjavaju u tekstu da su to samo komentari. Ali tko čita tekst, naslov je naslov.

Bivši veleposlanik Hrvatske u Rusiji, Božo Kovačević kaže da ne treba strahovati. "Ali, svakako treba poduzeti diplomatske napore da se otkloni taj poremećaj u odnosima", kaže. Više doznajte u prilogu Ivana Skorina.