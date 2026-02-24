Neki Hrvati ga se boje, a Šveđani ga dobiju u IKEA-i uz ručak: Liječnica poslala poruku roditeljima

Od 2027. Hrvatska uvodi novo obavezno cjepivo: svi učenici viših razreda osnovnih škola morat će se cijepiti protiv HPV-a. Sada je cjepivo besplatno i dobrovoljno. A preporučuje se u upravo u dobi prije prvog seksualnog kontakta: jer tada daje najbolje rezultate odnosno snažniji imunitet. HPV je uzročnik više vrsta raka, a cjepivo nema ozbiljnije nuspojave. Unatoč tome, u nekim županijama cijepilo se samo 11 posto učenika

Zašto neki cijepljenje i dalje izbjegavaju? Zašto se djeca cijepe tako rano? Ima li nuspojava? Sve zna gošća Direkta Neda Ferenčić Vrban, specijalistica školske medicine.

Mnogi roditelji i dalje oklijevaju kada treba cijepiti djecu protiv HPV-a. Čega se boje?

Mislim da se ne trebaju bojati. Boje se ranog stupanja u spolne odnose, boje se nuspojava, boje se da je cjepivo neistraženo. Sve smo to prošli kroz ovih 19 godina cijepljenja i nismo imali nikakvih loših iskustava niti loših signala, nego su sve svjetski lideri, europski lideri i Agencije za lijekove potvrdili da je cjepivo izuzetno sigurno i da daje pozitivne rezultate u iskorijevanju raka.

Je li to zato jer sad neki roditelji misle da ako se dijete cijepi protiv HPV-a u sedmom razredu, onda će ranije stupiti u seksualne odnose?

Ne, upravo suprotno. Znači, djeca koja su cijepljena do 15. rođendana trebaju dobiti samo dvije doze. Zašto? Zato što tada je imunitet je jači, stvara više antitijela i zaštita je gotovo stopostotna.

Nuspojave i sigurnost cjepiva?

Apsolutno je proglašeno cjepivo kojim se cijepi u Hrvatskoj, Europi i svijetu da je to izrazito sigurno cjepivo nakon sedamnaest godina kontinuiranog praćenja.

Koje su možda najčešće dezinformacije o cjepivu protiv HPV-a koje ste čuli? Znam da se, recimo, priča da uzrokuje neplodnost.

Upravo suprotno, znači ako imamo zarazu HPV virusom na vratu maternice, taj vrat maternice jednog dana, kada žena zatrudni, trebat će određeni zahvat i svaki zahvat na tom vratu maternice neće dovesti do sigurne kraja trudnoće, nego komplikacija i eventualnog pobačaja.

Kakva su iskustva drugih zemalja, je li netko uspio iskorijeniti uopće taj rak grlića maternice?

Uspjela je Australija. Među prvima koja je počela cijepiti je Australija 2006. Iskorijenili su početne promjene na vratu maternice, da se rak uopće ne razvije i genitalne bradavice, a kao idealan primjer je Portugal, jedna nama vrlo slična zemlja, katolička zemlja, po broju stanovnika, po načinu života... Znači oni kada su krenuli isto kada i mi 2007. godine u promociju cijepljenja protiv raka, za njih i uz njih je stala Katolička crkva.

Govorite cijelo vrijeme cjepivo protiv raka jer on ne uzrokuje samo jednu vrstu raka.

HPV uzrokuje šest vrsta raka. To su rak vrata maternice, rak anusa, rak penisa, rak ždrijela, grla vulve i stidnice. Znači, HPV nije rezerviran samo za žene, nego i za muškarce. Zato trebamo cijepiti i djevojčice i dječake.

Što bi se dogodilo kad bi 90 posto djevojčica i dječaka, recimo, bilo cijepljeno?

Eliminirali bi rak vrata maternice, što je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Da, ako postignemo procijepljenost preko 90 posto, da ćemo ga iskorijeniti do 2030. godine. U Švedskoj su većinom procijepili djecu preko 95 posto protiv raka. Sada imaju "Catch up" programe za žene od 25 godina nadalje. I znate gdje ih cijepe? U Ikei. Dobiju besplatan ručak i dobiju cjepivo i samo uzrokovanje, odnosno tipizaciju na HPV.

Gledala sam danas malo podatke, dosta se razlikuju. Negdje u nekim županijama je samo 11 posto. Koje su to?

Nešto južnije, od Splitsko-dalmatinske županije pa nadolje, dok bih pohvalila sjeverne županije koje imaju odličan odaziv, pa čak i do 80 posto.

Mislite li da će biti otpora prema ovome, da se uvede obavezno cijepljenje protiv HPV a?

Kada se govori o nečemu obaveznom što donosi odluku Ministarstvo na preporuku struke od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvijek nailazimo na određeni otpor, ali ja bih molila ljude da se pravilno i dobro informiraju, educiraju i da se ne vuku za lažnim i neprovjerenim informacijama, jer ideologija i mogućnost izbora daje nesigurnost. I onda se ljudi odlučuju za necijepljenje, a za pravo se mogu zaštititi od raka.

Jako važno pitanje - prijenos HPV-a?

Prijenos HPV-a nije rezerviran niti se radi o promiskuitetnim osobama. To može biti osoba koja je zaražena HPV virusom koja ima samo međusobni kontakt s kožom na kojoj je mala ranica u genitalnim području i ona može dobiti ili genitalne bradavice ili zaraziti se HPV-om.

Ne mora uopće biti seksualno?

Ne treba biti seksualni kontakt.

Što biste poručili u dvije rečenice roditeljima koji večeras ovo gledaju, a ne znaju bi li ili ne bi li?

Cijepite svoje svoje dijete protiv humanog papiloma virusa do 15. godine života, kao što sam ja svoju. I mislim da sam napravila jako dobru stvar.