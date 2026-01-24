HPV cjepivo postaje obvezno za dječake i djevojčice: 'Želimo pridobiti roditelje'

Cjepivo protiv HPV-a je predviđeno za djevojčice i dječake u dobi od 14 i 15 godina.

Stručnjaci kažu da je razlog tome što najviše koristi od cjepiva imaju oni koji se cijepe prije nego što stupe u spolne odnose.

Zakonske izmjene u Saboru bi se trebale naći prije ljetne stanke, a obvezno cijepljenje protiv HPV-a trebalo bi onda početi od iduće godine.

Što kažu iz Ministarstva zdravstva?

RTL Danas razgovarao je s ravnateljicom Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivanom Portolan Pajić o uvođenju obveznog cijepljenja protiv HPV-a, razlozima te odluke, načinu provedbe i važnosti prevencije raka vrata maternice.

"Obvezno cijepljenje protiv HPV-a uvodi se na prijedlog struke i to radi sprječavanja raka vrata maternice i iskorjenjivanje raka u Republici Hrvatskoj. Provodit će se obveznim cijepljenjem dobi od 14 do 15 godina za djevojčice i dječake. Najvjerojatnije u dvije doze u razmaku od 6 do 12 mjeseci. Provodit će se kao i dosad u suradnji s liječnicima školske medicine. Više detalja znat ćemo kada zakon bude donesen", objasnila je Portolan Pajić.

Ravnateljica tvrdi da i sada za odbijanje cijepljenja postoje određene odredbe u zakonu.

"Međutim mi ne idemo za tim da kažnjavamo roditelje. Mi želimo roditelje pridobiti na stranu cijepljenja, mi ih želimo educirati tako da shvate da to cijepljenje donosi dobrobit njihovoj djeci, dobrobit zaštiti reproduktivnog zdravlja i sprječava smrt, odnosno sprječava razvoj raka vrata maternice, ali i raka nekih drugih sijela", nadodala je.

"Ne bih sada govorila o nuspojavama, o tome se puno priča, međutim treba se savjetovati s liječnicima koji provode cijepljenje. Nuspojave imamo i kod uzimanja lijekova. Ono što bi roditelje i cijelu javnost trebalo brinuti je to je da je još uvijek stotinu žena svake godine umire od raka vrata maternice, od raka koji je sprječiv i kojeg možemo zaustaviti", zaključila je Portolan Pajić.