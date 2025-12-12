Najpoznatiji svjetski insajder otkrio: Bayern München kreće po hrvatsko čudo od djeteta

Iz Njemačke stiže vrlo zanimljiva i sve glasnija priča o jednom od najvećih mladih talenata hrvatskog podrijetla. U fokusu je Emanuel Šipura, dječak rođen u Požegi 2011. godine, koji je svojim igrama privukao pažnju nekoliko europskih velikana, ali prema svemu sudeći, najveći interes pokazuje Bayern München.

Šipurina obitelj preselila se u Njemačku nedugo nakon njegova rođenja, a njegov nogometni talent prepoznat je već u najranijoj dobi. U dresu Bayera Leverkusena mladog je veznjaka pratila reputacija stabilnosti, tehnike i iznadprosječne zrelosti u igri. To ga je i dovelo do U-15 selekcije hrvatske dijaspore, gdje su skauti prvi put ozbiljnije uočili njegov potencijal tijekom niza prijateljskih utakmica.

Kako navodi Sportalo, posljednjih mjeseci odvijala se prava utrka za njegovo potpisivanje. Interes je pokazao i zagrebački Dinamo, no u borbi s Bayernovim projektom razvoja mladih igrača, jednostavno nije mogao konkurirati.

Šipura je nedavno boravio u Bayernovom kampu zajedno s obitelji, a ono što su ondje vidjeli ostavilo je snažan dojam. Prema istim izvorima, jedina otvorena tema više nije hoće li doći do transfera, nego kada.

Bayern želi realizirati transfer već ove zime, dok bi Šipurina obitelj radije da prelazak uslijedi na kraju aktualne sezone, kako bi mladi igrač imao stabilan dovršetak školske i nogometne godine.

Da vijest nije samo glasina, potvrdio je i najpoznatiji svjetski nogometni insajder Fabrizio Romano, koji je napisao:

🚨🔴⚪️ FC Bayern are in talks to sign Croatian young talent Emanuel Šipura for the Academy with negotiations well underway.



Bayern plan to add Šipura as another talent for their future. 🇭🇷 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2025

Romano rijetko griješi, a kada on objavi informaciju, jasno je da se radi o ozbiljnom Bayernovom projektu.

