Lučki kapetan o tragediji pod dubrovačkim zidinama: 'Ovo nije prvi put'

U Dubrovniku nije bilo spasa muškarcu iz Bosne i Hercegovine kojeg su snažni valovi povukli u more. Do tragedije je došlo dok se na stijenama na Buži s obitelji za vrijeme olujnog juga.

Iako su hitne službe brzo krenule u akciju spašavanja - tijelo muškarca ubrzo je locirano, a nakon više od tri sata zahtjevne i opasne intervencije po valovima i do pet metara, spašavatelji Lučke kapetanije Dubrovnik uspjeli su iz mora izvući tijelo nastradalog muškarca.

Okolnosti pogibije sada utvrđuju nadležne službe, a o detaljima jedne od težih akcija, na žalost, s tragičnim krajem, više je rekao Mato Kekez, lučki kapetan Lučke kapetanije Dubrovnik: "Osoba je nađena 250 do 300 metara od tvrđave Bokare. Ovo nije prvi put, tu smo imali već priličan broj ovakvih slučajeva proteklih godina.

Zbog tragičnog događaja apel građanima da se za vrijeme jakog vjetra i valova ne približavaju obali, stijenama i izloženim područjima. Fotografiranje i zadržavanje na takvim mjestima može imati, vidjeli smo, kobne posljedice, pa se građane poziva na dodatan oprez!