FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JUGO OTEŽAVA /

Dramatična akcija traganja u Dubrovniku: Muškarca povukli valovi dok se slikao na stijenama

Dramatična akcija traganja u Dubrovniku: Muškarca povukli valovi dok se slikao na stijenama
×
Foto: Dubrovački Dnevnik

Na terenu su pripadnici Lučke kapetanije, policijskih službenika i HGSS-a, a službama se priključio i Dubrovčanin Dominko Radić

2.1.2026.
13:34
danas.hr
Dubrovački Dnevnik
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U tijeku je opsežna akcija traganja i spašavanja na moru u Dubrovniku. rema prvim informacijama, hitne službe tragaju za muškom osobom, državljaninom Bosne i Hercegovine.

Muškarac se s obitelji fotografirao na stijenama, podno dubrovačkih zidina, kada su ga snažni valovi povukli u more, piše Dubrovački dnevnik.

Dramatična akcija traganja u Dubrovniku: Muškarca povukli valovi dok se slikao na stijenama
Foto: Dubrovački Dnevnik

More je vrlo nemirno, a valovi nastali zbog juga ozbiljno ugrožavaju i same spasioce te otežavaju pristup mjestu nestanka.

Dramatična akcija traganja u Dubrovniku: Muškarca povukli valovi dok se slikao na stijenama
Foto: Dubrovački Dnevnik

Na terenu sve službe

Na terenu su pripadnici Lučke kapetanije, policijskih službenika i HGSS-a, a službama se priključio i Dubrovčanin Dominko Radić koji sa svojom barkom pomaže u potrazi nesretnog turista.

Dramatična akcija traganja u Dubrovniku: Muškarca povukli valovi dok se slikao na stijenama
Foto: Dubrovački Dnevnik

POGLEDAJTE VIDEO: HGSS i MUP udružili snage, s Bell helikopterima spašavat će iz 'nemogućih' situacija

DubrovnikAkcija SpašavanjaSpaŠavanje Na Moru
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JUGO OTEŽAVA /
Dramatična akcija traganja u Dubrovniku: Muškarca povukli valovi dok se slikao na stijenama