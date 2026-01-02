Dramatična akcija traganja u Dubrovniku: Muškarca povukli valovi dok se slikao na stijenama
Na terenu su pripadnici Lučke kapetanije, policijskih službenika i HGSS-a, a službama se priključio i Dubrovčanin Dominko Radić
U tijeku je opsežna akcija traganja i spašavanja na moru u Dubrovniku. rema prvim informacijama, hitne službe tragaju za muškom osobom, državljaninom Bosne i Hercegovine.
Muškarac se s obitelji fotografirao na stijenama, podno dubrovačkih zidina, kada su ga snažni valovi povukli u more, piše Dubrovački dnevnik.
More je vrlo nemirno, a valovi nastali zbog juga ozbiljno ugrožavaju i same spasioce te otežavaju pristup mjestu nestanka.
Na terenu sve službe
Na terenu su pripadnici Lučke kapetanije, policijskih službenika i HGSS-a, a službama se priključio i Dubrovčanin Dominko Radić koji sa svojom barkom pomaže u potrazi nesretnog turista.
POGLEDAJTE VIDEO: HGSS i MUP udružili snage, s Bell helikopterima spašavat će iz 'nemogućih' situacija