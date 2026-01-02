Vikend kao prava prilika: Prebrodite siječanj i pronađite zadovoljstvo u svakodnevici

Nakon blagdanske euforije, blještavila lampica i bogatih stolova, povratak u svakodnevicu često donosi osjećaj melankolije. Siječanj, sa svojim kratkim danima i tišinom koja slijedi nakon prosinačke vreve, mnogima se čini kao najduži mjesec u godini.

Pritisak novogodišnjih odluka, financijska stvarnost nakon blagdanske potrošnje i iznenada prazni vikendi često zajedno stvaraju osjećaj iscrpljenosti i potištenosti. Ipak, ovo razdoblje ne mora nužno biti obilježeno tjeskobom – naprotiv, može postati dragocjena prilika za mentalni reset, usporavanje i ponovno pronalaženje istinskog zadovoljstva u jednostavnoj, svakodnevnoj rutini, piše Real Simple.

Foto: Shutterstock

Razumijevanje siječanjske melankolije

Osjećaj tuge ili stresa nakon blagdana potpuno je normalna pojava. Dok su blagdani ispunjeni radošću, oni vas mogu ostaviti emocionalno i fizički iscrpljenima. Intenzivna druženja, visoka očekivanja, obiteljske napetosti i financijski pritisak uzimaju svoj danak.

Istraživanje Američke psihološke asocijacije (APA) pokazalo je da se gotovo devet od deset odraslih osoba osjeća preopterećeno tijekom blagdana. Kada se sve stiša, prirodno je osjetiti pad raspoloženja.

Tom osjećaju doprinose i vanjski čimbenici. Manjak sunčeve svjetlosti može utjecati na razinu serotonina, hormona sreće, što kod nekih osoba može izazvati i simptome sezonskog afektivnog poremećaja (SAD). Važno je prepoznati da niste sami u tome i dopustiti si vrijeme za prilagodbu bez osjećaja krivnje.

Foto: Pexels

Povratak u rutinu kao ključ oporavka

Umjesto da si namećete stroge i često nerealne novogodišnje odluke, ključ uspješnog siječnja leži u postupnom i nježnom povratku u kolotečinu. Vašem tijelu i umu potrebna je stabilnost kako bi se oporavili. Ponovno uspostavljanje redovitih rutina može značajno smanjiti stres.

Pokušajte se vratiti uobičajenom ritmu spavanja, planirajte redovite obroke i uvedite laganu tjelesnu aktivnost u svoj raspored. Pritom je važno da kretanje ne doživljavate kao kaznu za blagdansko prejedanje, već kao izvor energije.

Čak i kratka šetnja za vrijeme pauze za ručak, lagano istezanje ili joga mogu poboljšati raspoloženje i smanjiti napetost nakupljenu tijekom blagdana. Slušajte svoje tijelo i birajte aktivnosti koje vas energiziraju, a ne dodatno iscrpljuju.

Vikend bez planova kao prilika za sebe

Dok su prosinački vikendi često bili ispunjeni društvenim obvezama, siječanjski mogu djelovati prazno i dosadno. Međutim, upravo ti mirni vikendi predstavljaju savršenu priliku za istinski odmor i posvećivanje sebi. Umjesto da ih promatrate kao neiskorištene, iskoristite ih za aktivnosti koje vas opuštaju i pune energijom. To može biti čitanje knjige, slušanje glazbe, prakticiranje mindfulnessa ili jednostavno uživanje u tišini. Takvi trenuci introspekcije dragocjeni su za mentalni oporavak i osobni rast.

Siječanj je idealno vrijeme za ponovno povezivanje sa samim sobom i stvaranje malih rituala koji unose radost u svakodnevicu. Jutarnja kava u miru, kratka pauza za duboko disanje ili priprema zdravog obroka mogu postati sidra koja dan čine smislenijim i ugodnijim.

