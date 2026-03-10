FREEMAIL
nokaut faza

A nama nisu dobri? Hrvatski suci dijele pravdu na utakmici Konferencijske lige

A nama nisu dobri? Hrvatski suci dijele pravdu na utakmici Konferencijske lige
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Poseban motiv za domaćine bit će činjenica da je AEK već slavio u Londonu

10.3.2026.
12:55
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
Crystal Palace u četvrtak na Selhurst Parku dočekuje ciparski AEK iz Larnake u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige.

Utakmicu će suditi hrvatska sudačka ekipa predvođena Igorom Pajačem, a pomoćnici će mu biti Bojan Zobenica i Ivan Mihalj. Četvrti sudac je Dario Bel, dok će u VAR sobi biti Ivan Bebek i Fran Jović.

Crystal Palace je u šesnaestini finala izbacio Zrinjski ukupnim rezultatom 2:1, dok je nedavno u Premier ligi svladao Tottenham 3:1.

Poseban motiv za domaćine bit će činjenica da je AEK već slavio u Londonu, ciparski klub je u ligaškoj fazi Konferencijske lige pobijedio Palace 1:0.

Igor Pajač Dario Bel Konferencijska Liga
