A nama nisu dobri? Hrvatski suci dijele pravdu na utakmici Konferencijske lige

Crystal Palace u četvrtak na Selhurst Parku dočekuje ciparski AEK iz Larnake u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige.

Utakmicu će suditi hrvatska sudačka ekipa predvođena Igorom Pajačem, a pomoćnici će mu biti Bojan Zobenica i Ivan Mihalj. Četvrti sudac je Dario Bel, dok će u VAR sobi biti Ivan Bebek i Fran Jović.

Crystal Palace je u šesnaestini finala izbacio Zrinjski ukupnim rezultatom 2:1, dok je nedavno u Premier ligi svladao Tottenham 3:1.

Poseban motiv za domaćine bit će činjenica da je AEK već slavio u Londonu, ciparski klub je u ligaškoj fazi Konferencijske lige pobijedio Palace 1:0.

