POTIČE POMOĆ /

Angelina Jolie posjetila granični prijelaz prema Gazi: Primio je regionalni guverner

Angelina Jolie posjetila granični prijelaz prema Gazi: Primio je regionalni guverner
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Prijelaz je zatvoren tijekom rata u Gazi

2.1.2026.
22:28
Hina
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Američka glumica Angelina Jolie (50) posjetila je egipatsku stranu graničnog prijelaza Rafah prema Pojazu Gaze. Jolie je posjetila egipatski Crveni polumjesec kako bi dobila uvid oko humanitarnih nastojanja prema blokiranom obalnom pojasu, rekli su izvori iz organizacije u petak.

Angelina Jolie posjetila granični prijelaz prema Gazi: Primio je regionalni guverner
Foto: Ahmed Sayed/afp/profimedia

Regionalni guverner primio je Jolie te ju popratio na njezinoj turneji. Arapski mediji izvijestili su da je bio prisutan i predstavnik američkog State Departmenta. Jolie je potom u simboličnoj gesti pomogla pakirati humanitarne zalihe za Gazu te je izrazila svoju zahvalnost za egipatska nastojanja.

Također je pohvalila ključnu ulogu koju su odigrali volonteri i osoblje u učinkovitoj distribuciji humanitarnih zaliha unatoč brojnim izazovima.

Angelina Jolie posjetila granični prijelaz prema Gazi: Primio je regionalni guverner
Foto: Afp/afp/profimedia

Navečer bi se trebala pojaviti u obližnjoj bolnici al-Arish. Prema egipatskim izvorima, planira se ondje sastati s ozlijeđenim Palestincima iz Pojasa Gaze. Jolie je dugo godina bila posebna izaslanica UN-ove agencije za izbjeglice UNHCR. Danas nastavlja posjećivati ratne i krizne regije diljem svijeta kako bi privukla pozornost na patnju civila.

Rafah je jedini granični prijelaz Pojasa Gaze koji ne vodi izravno u Izrael. Prijelaz je zatvoren tijekom rata u Gazi. Humanitarne organizacije već dugo pozivaju da prijelaz bude otvoren.

 

Angelina JolieGazaHumanitarna Pomoć
Angelina Jolie posjetila granični prijelaz prema Gazi: Primio je regionalni guverner