Angelina Jolie posjetila granični prijelaz prema Gazi: Primio je regionalni guverner

Američka glumica Angelina Jolie (50) posjetila je egipatsku stranu graničnog prijelaza Rafah prema Pojazu Gaze. Jolie je posjetila egipatski Crveni polumjesec kako bi dobila uvid oko humanitarnih nastojanja prema blokiranom obalnom pojasu, rekli su izvori iz organizacije u petak.

Foto: Ahmed Sayed/afp/profimedia

Regionalni guverner primio je Jolie te ju popratio na njezinoj turneji. Arapski mediji izvijestili su da je bio prisutan i predstavnik američkog State Departmenta. Jolie je potom u simboličnoj gesti pomogla pakirati humanitarne zalihe za Gazu te je izrazila svoju zahvalnost za egipatska nastojanja.

Također je pohvalila ključnu ulogu koju su odigrali volonteri i osoblje u učinkovitoj distribuciji humanitarnih zaliha unatoč brojnim izazovima.

Foto: Afp/afp/profimedia

Navečer bi se trebala pojaviti u obližnjoj bolnici al-Arish. Prema egipatskim izvorima, planira se ondje sastati s ozlijeđenim Palestincima iz Pojasa Gaze. Jolie je dugo godina bila posebna izaslanica UN-ove agencije za izbjeglice UNHCR. Danas nastavlja posjećivati ratne i krizne regije diljem svijeta kako bi privukla pozornost na patnju civila.

Rafah je jedini granični prijelaz Pojasa Gaze koji ne vodi izravno u Izrael. Prijelaz je zatvoren tijekom rata u Gazi. Humanitarne organizacije već dugo pozivaju da prijelaz bude otvoren.

