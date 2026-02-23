FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPOKON USPJEH! /

Ukrajina u manje od mjesec dana preuzela kontrolu nad 400 četvornih kilometara teritorija

Ukrajina u manje od mjesec dana preuzela kontrolu nad 400 četvornih kilometara teritorija
×
Foto: Andriy Andriyenko/AFP/Profimedia

Prve crte u Ukrajini postaju sve nejasnije jer tisuće dronova prekrivaju nebo svaki dan, tjerajući vojnike pod zemlju ili u zaklone i stvarajući zone u kojima ni jedna vojska nema potpunu kontrolu

23.2.2026.
15:47
Hina
Andriy Andriyenko/AFP/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ukrajina je od kraja siječnja ponovno preuzela kontrolu nad 400 četvornih kilometara teritorija, uključujući osam naselja, duž dijela južne crte bojišnice, rekao je u ponedjeljak vrhovni zapovjednik Oleksandr Sirski.

Rijetki uspjesi na bojištu u jugoistočnoj Dnjepropetrovskoj regiji u suprotnosti su sa širim trendom sporog ruskog napredovanja uz veliku cijenu preko crta bojišnice u posljednje dvije i pol godine, dok se rat bliži četvrtoj godišnjici.

Ukrajina želi pokazati svijetu - a posebno američkom predsjedniku Donaldu Trumpu - da ne gubi tlo pod nogama u borbi protiv ruske invazije, u vrijeme kada Washington provodi pritisak na Ukrajinu da pristane na mirovni sporazum.

U Sirskijevoj izjavi nije precizirano koliki je dio novoosiguranog teritorija prethodno bio pod ruskom kontrolom, a koliki u "sivoj zoni" koju ni jedna strana ne drži čvrsto.

Prve crte u Ukrajini postaju sve nejasnije jer tisuće dronova prekrivaju nebo svaki dan, tjerajući vojnike pod zemlju ili u zaklone i stvarajući zone u kojima ni jedna vojska nema potpunu kontrolu.

Trump je prethodno rekao da Ukrajina treba napraviti ustupke jer je u opasnosti da izgubi rat, koji je počeo kada je Rusija pokrenula potpunu invaziju 24. veljače 2022.

Kijev i njegovi europski saveznici usprotivili su se takvoj interpretaciji ističući da je Rusija od 2023. zauzela nešto više od 1 posto ukrajinskog teritorija uz ogromnu cijenu i da se vitalna naftna infrastruktura Moskve suočava s rastućim prijetnjama ukrajinskih napada dronova.

U ponedjeljak je njemački kancelar Friedrich Merz pohvalio "zapanjujuće" dobitke Ukrajine u veljači, rekavši da su pokazali da je otpor Kijeva bio učinkovitiji nego što se često prikazuje.

POGLEDAJTE VIDEO Je li ovo okidač za kraj pregovora? Zelenski svakako zna što znači biti u Trumpovoj nemilosti

UkrajinaBojisnicaUspjeh
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx