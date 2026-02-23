Thompsonov tim reagirao zbog vijesti o ovrsi: 'Ovo je potrebno razjasniti'

Tim Marka Perkovića Thompsona reagirao je u ponedjeljak nakon što je objavljena informacija da je tvrtka "Infinite show", koja je u kolovozu organizirala njegov koncert u Sinju, ovršena za 23.000 eura zbog neplaćanja usluga koje je Dom zdravlja pružao na tom koncertu.

"Povodom medijskih napisa o potraživanjima vezanima uz koncert u Sinju, tim Marka Perkovića Thompsona ističe da je organizator koncerta uredno i u cijelosti podmirio obveze koje se odnose na zdravstvenu zaštitu i hitnu medicinsku skrb na lokaciji događanja, te da organizator događaja nije bio predmet ovrhe", ističe se u objavi na Facebooku.

"Zdravstveno osiguranje događaja provedeno je profesionalno, uz jasno definirane ugovorne odnose i financijske obveze. Sukladno tome, Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije uplaćeno je 65.982 eura, dok je bolničkom centru Split uplaćeno 33.020 eura", dodaje pjevačev tim.

'Potrebno je razjasniti'

"Istodobno, potrebno je razjasniti da se u medijskim napisima problematizira potraživanje Doma zdravlja, koje se odnosi na angažman osoblja unutar ustanove za vrijeme trajanja koncerta. Organizator naglašava da Dom zdravlja nije bio ugovorni partner organizatora za navedene usluge, niti je riječ o usluzi pruženoj na lokaciji događaja, već o zahtjevu koji se tiče redovnog funkcioniranja javne ustanove", poručuje se u objavi.

"Na sastanku na kojem se o ovoj temi razgovaralo, jasno je komunicirano da se takva vrsta potraživanja ne ugovara na ovaj način te da se, prema dosadašnjoj praksi, za redovni rad javnih ustanova ne izdaje račun organizatoru događaja.

Organizator koncerta i tim Marka Perkovića Thompsona su već u nekoliko navrata pokušali objasniti sve okolnosti slučaja i kako ovo nije uobičajena praksa", zaključuje Thompsonov tim.

Rađa o ovrsi

Podsjetimo, SDP-ova Ružica Jakšić na sjednici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije pitala je Marka Rađu, ravnatelja Doma zdravlja te županije, koliko je Dom ovršio Thompsona zbog neplaćenih usluga.

"Nije ovršen pjevač, već tvrtka 'Infinite show', organizator koncerta, a riječ je o nešto više od 23.000 eura, jer nisu platili usluge Doma zdravlja", pojasnio je Rađa i dodao da je ovršni postupak prema tvrtki obavljen u prosincu prošle godine.

