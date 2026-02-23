Za 23.000 eura ovršena tvrtka koja je organizirala Thompsonov koncert u Sinju

Tvrtka "Infinite show", organizator koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju, ovršena je za 23.000 eura zbog neplaćanja usluga koje je Dom zdravlja pružao na tom koncertu, izvijestio je ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa.

Rađa je na sjednici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije odgovorio na vijećničko pitanje Ružice Jakšić (SDP), koja je pitala koliko je Dom zdravlja ovršio Marka Perkovića Thompsona zbog neplaćenih usluga za koncert u Sinju.

"Nije ovršen pjevač, već tvrtka 'Infinite show', organizator koncerta, a riječ je o nešto više od 23.000 eura, jer nisu platili usluge Doma zdravlja", rekao je Rađa.

Dodao je kako je ovršni postupak prema tvrtki, organizatoru koncerta, obavljen u prosincu prošle godine. Thompsonov koncert na hipodromu u Sinju održan je 4. kolovoza 2025. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomašević zbog dočeka i Thompsona diže ustavnu tužbu: