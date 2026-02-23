Liječnica mislila da gubi kosu zbog stresa: 'Rad sa ženama potaknuo me da provjerim svoju krv'

Dr. Susan Jain, savjetnica na odjelu intenzivne njege u jednoj londonskoj bolnici i majka dvoje djece, navikla je na umor. No, kada joj je 2023. godine gusta, tamna kosa počela prorjeđivati, a konjski rep postao osjetno lakši, 52-godišnja Susan počela je sumnjati da nešto nije u redu.

"Cijeli život sam imala zaista dobru kosu, čak i tijekom trudnoće ostala je gusta. Zato me je njezin gubitak uistinu pogodio", kaže ona. "Prilikom češljanja ispadalo je sve više i više vlasi."

Kao zaposlena majka i liječnica, Susan je isprva pripisivala gubitak kose stresu i hormonalnim promjenama zbog približavanja menopauze. Tek kada je počela raditi u The Iron Clinic, centru koji se bavi pacijentima s teškim manjkom željeza ili anemijom, shvatila je da se ne radi samo o osjećaju da ima "manje" kose.

Simptomi koje je viđala svakodnevno

Na novom poslu, Susan je liječila stotine žena s istim medicinskim stanjem. Iznova je slušala kako prijavljuju identične simptome: vrtoglavicu, kratak dah, mentalnu maglu i, što je ključno, gubitak kose. Kao klinička savjetnica s posebnim interesom za upravljanje gubitkom kose povezanim s nedostatkom željeza, odlučila je provjeriti i vlastitu krvnu sliku.

"Mislim da nisam u potpunosti shvaćala razmjere problema dok nisam počela raditi sa ženama kojima je željezo bilo toliko nisko da im je kosa otpadala", priča Susan. "Tek kada sam počela razgovarati s njima, povezala sam činjenice i shvatila da su i moji simptomi vjerojatno povezani s nedostatkom željeza."

Problem češći nego što mislimo

Susanina priča daleko je od izoliranog slučaja. Studije sugeriraju da više od trećine žena u reproduktivnoj dobi pati od nedostatka željeza, no tek jedna od četiri dobije službenu dijagnozu. Željezo je nužno za funkcioniranje svake stanice u tijelu, uključujući i folikule dlake. Kada ga nema dovoljno, tijelo daje prednost ključnim organima, povlačeći željezo iz manje vitalnih stanica, što rezultira gubitkom kose.

Većina ljudi može unijeti dovoljne količine željeza prehranom, osobito crvenim mesom, lisnatim zelenim povrćem i obogaćenim žitaricama. Međutim, mnoge žene razviju nedostatak željeza zbog obilnih mjesečnica. Mjesečnice se smatraju obilnima ako gubitak krvi ometa svakodnevni život, što je problem koji pogađa najmanje jednu od tri žene. Iako je Susan bila svjesna te poveznice, smatrala je da njezine mjesečnice nisu "dovoljno obilne" da bi uzrokovale manjak željeza, a kamoli gubitak kose.

Dijagnoza i put do oporavka

Stručnjaci savjetuju da pacijenti koji sumnjaju na nedostatak željeza zatraže od liječnika test feritina. Ovaj test mjeri kolike su zalihe željeza u krvi. Kada je dr. Susan Jain konačno napravila test, otkrila je da su njezine razine zabrinjavajuće niske, što je objasnilo gubitak kose, umor i kratak dah.

"Nakon godinu dana liječenja žena različite dobi koje su patile od gubitka kose zbog manjka željeza, napokon sam provjerila i svoju krv", kaže. "Ironično je da je moje zdravlje, s obzirom na posao koji radim, bilo zadnje na listi. Iznenadila sam se koliko su niske bile moje zalihe", prenosi Daily Mail Online.

Jednom kada se otkrije, nedostatak željeza lako se liječi. Mnogim pacijentima dovoljan je dnevni dodatak željeza, i dobro ga je uzimati uz dodatak vitamina C zbog bolje apsorpcije u organizam. Međutim, za neke, poput dr. Susan Jain, potreban je intenzivniji tretman.

"Ako vam je feritin vrlo nizak kao što je bio moj, uzimanje oralnih dodataka ponekad jednostavno nije dovoljno", objašnjava ona. Umjesto toga, uz dnevnu dozu traneksamične kiseline za kontrolu obilnih mjesečnica, Susan se odlučila za infuziju željeza. Ovaj tridesetominutni postupak isporučuje koncentriranu dozu hranjivih tvari izravno u krvotok putem infuzije.

Povratak u normalu

Većini pacijenata potrebna je samo jedna doza, iako nekima kasnije može zatrebati nadopuna. Srećom, Susan nije imala nuspojava i brzo je počela primjećivati poboljšanje simptoma.

"Nakon nekoliko mjeseci primijetila sam da mi manje kose opada nakon pranja", kaže Susan. "Nakon otprilike četiri ili pet mjeseci, uz rub kose počelo je rasti mnogo mlade kose. Sada je moja kosa opet kao prije i nikada ne biste pomislili da sam imala problem s opadanjem."

Oporavak nije bio samo fizički. "Jednog dana, nakon otprilike dva tjedna, jednostavno mi je bilo lakše ustati iz kreveta. To je bio početak povratka u normalu, nakon godina osjećala sam se ponovno kao ona stara ja."

