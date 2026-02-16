Popularni lijek može imati neke nuspojave: Zbog ovih simptoma odmah se javite liječniku

Statini su lijekovi koji se propisuju za snižavanje razine takozvanog lošeg kolesterola (LDL) u krvi. Iako su iznimno korisni u prevenciji ozbiljnih zdravstvenih stanja, britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) upozorava pacijente da odmah prestanu s uzimanjem terapije i potraže hitnu medicinsku pomoć ako primijete određene specifične simptome.

LDL kolesterol često se naziva "lošim kolesterolom" jer njegove visoke razine mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za zdravlje. Statini djeluju tako što smanjuju njegovu proizvodnju u jetri, čime se umanjuje rizik od moždanog udara, srčanog udara, angine pektoris i koronarne bolesti srca.

Pacijenti kojima su propisani statini obično ih uzimaju jednom dnevno. Kao i kod svih lijekova, neki ljudi mogu doživjeti neželjene nuspojave, iako se one ne javljaju kod većine korisnika, kako prenosi Mirror.

Uobičajene nuspojave statina

Nuspojave koje se mogu pojaviti ovise o vrsti statina koji se koristi, no među češće reakcije ubrajaju se mučnina, glavobolja, simptomi slični prehladi, zatvor, proljev te osjećaj slabosti ili vrtoglavice.

"Razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako primijetite bilo kakve nuspojave, osobito ako vas ometaju ili ne prolaze. Vaš liječnik može preporučiti smanjenje doze ili prelazak na drugu vrstu statina", savjetuje NHS.

Alarmantni simptomi koji zahtijevaju hitnu reakciju

Osim blažih nuspojava, NHS upozorava i na ozbiljne reakcije koje zahtijevaju trenutnu medicinsku pozornost. U smjernicama za lijekove poput atorvastatina, pravastatina, rosuvastatina i simvastatina preporučuje se prekid terapije i hitan kontakt s liječnikom ili odlazak na hitnu pomoć ako primijetite neke od sljedećih simptoma.

Jedan od znakova može biti kožni osip s ružičastim ili crvenim mrljama, osobito na dlanovima ili tabanima, što može biti simptom multiformnog eritema. Također, neobjašnjiva bol u mišićima, osjetljivost, slabost ili grčevi mogu ukazivati na razgradnju mišića i oštećenje bubrega.

Znakovi problema s jetrom mogu uključivati žutilo bjeloočnica ili kože, što može biti manje uočljivo na tamnijoj koži, te blijedu stolicu i tamnu mokraću. Simptomi poput kašlja, nedostatka zraka i gubitka tjelesne težine mogu upućivati na bolest pluća, dok jaka bol u trbuhu može biti znak akutnog pankreatitisa. Poseban oprez potreban je ako osjetite slabost u rukama ili nogama koja se pogoršava nakon aktivnosti, dvoslike, spuštene kapke, poteškoće s gutanjem ili nedostatak zraka, jer to mogu biti znakovi miastenije gravis.

Kada je potrebno zvati hitnu pomoć?

U slučaju razvoja ozbiljnih problema s disanjem ili gutanjem, potrebno je odmah nazvati hitnu pomoć na broj 112 ili 194. Nekoliko drugih znakova upozorenja moglo bi ukazivati na tešku alergijsku reakciju, što također zahtijeva hitnu intervenciju.

Potražite hitnu pomoć ako osjetite stezanje u grlu ili imate poteškoća s gutanjem, ako postanete izrazito zbunjeni, pospani ili osjetite iznenadnu vrtoglavicu. Naglo oticanje usana, usta, grla ili jezika također je alarmantan simptom. Znakovi za uzbunu su i neuobičajeno ubrzano disanje, osjećaj gušenja ili hroptanja. Koža, jezik ili usne koje postanu plave, sive ili blijede, što se na tamnijoj koži može primijetiti na dlanovima ili tabanima, također zahtijevaju hitnu reakciju. Ako se osoba onesvijesti i ne možete je probuditi, odmah zovite pomoć. Uz navedeno, može se pojaviti i osip koji je natečen, uzdignut, svrbi, ima mjehure ili se ljušti.

Iako statini spašavaju živote, ključno je biti svjestan mogućih rizika. Ne ignorirajte promjene koje osjećate i uvijek se posavjetujte s liječnikom o svim nuspojavama, bez obzira na njihovu jačinu.

