Studija otkrila neočekivanu vezu između sira i demencije: 'To tumačite s oprezom'

Velika studija, koja je trajala 25 godina, iz Švedske otkrila je da osobe srednje i starije dobi koje su jele više punomasnog sira i vrhnja imaju manji rizik od razvoja demencije. Iako rezultati mogu zvučati ohrabrujuće, istraživači naglašavaju da ih treba tumačiti s oprezom.

Studija je pratila 27.670 ljudi tijekom razdoblja od 25 godina. Tijekom tog vremena, kod 3.208 sudionika dijagnosticirana je demencija. Među osobama bez poznatog genetskog rizika za Alzheimerovu bolest, oni koji su konzumirali više od 50 grama punomasnog sira dnevno pokazali su 13 do 17 posto manji rizik od razvoja Alzheimerove bolesti. Ova povezanost nije se pojavila kod sudionika koji su imali genetske faktore rizika za bolest.

Ljudi koji su konzumirali više od 20 grama punomasnog vrhnja dnevno također su pokazali niži ukupni rizik od demencije, u rasponu od 16 do 24 posto. Nisu pronađene značajne veze za mlijeko s niskim ili visokim udjelom masti, fermentirano ili nefermentirano mlijeko ili vrhnje s niskim udjelom masti.

Ovi rezultati se ističu jer smjernice javnog zdravstva dugo potiču ljude da biraju mliječne proizvode s niskim udjelom masti kako bi zaštitili zdravlje srca. Ova veza je važna jer kardiovaskularne bolesti i demencija dijele mnoge temeljne čimbenike rizika, uključujući visoki krvni tlak, dijabetes i pretilost.

Mliječni proizvodi s punim udjelom masti ne povećavaju nužno kardiovaskularni rizik

Kada se kombiniraju dokazi iz prethodnih studija, analize sugeriraju da konzumacija sira može biti povezana i s nižim rizikom od srčanih bolesti te da mliječni proizvodi s punim udjelom masti ne povećavaju nužno kardiovaskularni rizik. Nekoliko drugih studija istraživalo je primjenjuju li se slični obrasci na zdravlje mozga, ali rezultati su mješoviti, piše Science Daily.

Sveukupni dokazi upućuju na to da studije provedene na azijskim populacijama češće izvještavaju o koristima konzumacije mliječnih proizvoda za kognitivno zdravlje, dok mnoge europske studije to ne čine. Jedno moguće objašnjenje jest da je prosječan unos mliječnih proizvoda u azijskim zemljama obično mnogo niži, što znači da umjerena konzumacija može imati drugačije učinke od većeg unosa.

Na primjer, jedna japanska studija izvijestila je o smanjenom riziku od demencije među ljudima koji su jeli sir, ali ukupne razine konzumacije bile su vrlo niske, a istraživanje je sponzorirao proizvođač sira. Nasuprot tome, druga japanska studija financirana državnim potporama nije pronašla zaštitni učinak sira.

Neke dugoročne europske studije također su izvijestile o koristima. U finskoj studiji na 2497 muškaraca srednje dobi koji su praćeni 22 godine, sir je bio jedina hrana povezana s nižim rizikom od demencije, smanjenim za 28 posto.

Hrana za niži rizik od demencije

Čini se da su i drugi prehrambeni čimbenici važni. Veća konzumacija mlijeka i prerađenog crvenog mesa bila je povezana s lošijim rezultatima na kognitivnim testovima, dok je unos ribe bio povezan s boljim rezultatima. Velika studija u Velikoj Britaniji koja je pratila gotovo 250.000 ljudi otkrila je niži rizik od demencije među onima koji su jeli ribu dva do četiri puta tjedno, voće svakodnevno i sir jednom tjedno.

Međutim, ove studije imaju važna ograničenja. Ono što ljudi jedu obično je samoprocjena, a promjene u pamćenju mogu utjecati i na prehrambene navike i na to koliko točno ljudi pamte što su jeli. Kako bi se nosili s tim, švedski istraživači poduzeli su dva dodatna koraka.

Prvo su isključili sve koji su već imali demenciju kada je studija započela. Zatim su ponovili iste izračune nakon što su uklonili ljude koji su razvili demenciju unutar prvih deset godina studije. To nije značilo ponovni početak studije ili regrutiranje novih sudionika. To je jednostavno značilo ponovnu provjeru rezultata korištenjem manje skupine ljudi koji su bili bez demencije dulje vrijeme.

Razlog tome je što rane faze demencije mogu suptilno promijeniti ponašanje mnogo prije dijagnoze. Ljudi mogu jesti drugačije, izgubiti apetit ili se teško prisjetiti svoje uobičajene prehrane. Fokusirajući se na sudionike koji su dugi niz godina ostali kognitivno zdravi, istraživači su smanjili vjerojatnost da te rane promjene utječu na rezultate.

Čimbenici koji smanjuju rizik od demencije

Još jedno važno pitanje je "Je li zamjena igrala ulogu?". Neke od očitih koristi mogu odražavati zamjenu crvenog ili prerađenog mesa sirom ili vrhnjem, a ne sam učinak mliječnih proizvoda. Podržavajući ovu ideju, švedska studija nije pronašla povezanost između punomasnih mliječnih proizvoda i rizika od demencije među sudionicima čija je prehrana ostala stabilna tijekom pet godina.

Najvažnije je da se hrana ne smije promatrati izolirano. Prehrambeni obrasci važniji su od pojedinačnih sastojaka. Prehrana poput mediteranske prehrane, koja se dosljedno povezuje s nižim rizikom i od demencije i od srčanih bolesti, uključuje sir uz povrće, ribu, cjelovite žitarice i voće.

U švedskoj studiji, ljudi koji su konzumirali više punomasnog sira i vrhnja bili su također obrazovaniji, rjeđe su imali prekomjernu težinu i niže stope stanja povezanih s demencijom, uključujući bolesti srca, moždani udar, visoki krvni tlak i dijabetes. Svi ovi čimbenici neovisno smanjuju rizik od demencije. To sugerira da se veći unos sira obično javljao unutar zdravijeg ukupnog načina života, a ne uz prekomjerni unos kalorija ili loše metaboličko zdravlje.

Sveukupno, dokazi ne podupiru ideju da punomasni mliječni proizvodi uzrokuju demenciju, niti da fermentirani mliječni proizvodi pouzdano štite od nje. Punomasni sir sadrži nekoliko hranjivih tvari važnih za zdravlje mozga, uključujući vitamine topljive u mastima A, D i K2, kao i vitamin B12, folat, jod, cink i selen. Ove hranjive tvari igraju ulogu u neurološkoj funkciji i mogu pomoći u podršci kognitivnom zdravlju.

Uz to, podaci ne opravdavaju konzumiranje velikih količina sira ili vrhnja kao zaštitnu hranu od demencije ili bolesti srca. Najdosljednija poruka ostaje da su uravnotežena prehrana, umjerenost i cjelokupni način života puno važniji od bilo koje pojedine stavke na plati sa sirevima.

