Jedna šaka uobičajene grickalice na dan može značajno poboljšati pamćenje

Kikiriki je mnogima omiljena grickalica, ne samo zbog okusa, već i zbog iznenađujućih zdravstvenih prednosti kojih možda niste ni svjesni. Prema nedavnom nizozemskom istraživanju, svakodnevna konzumacija oko 60 grama nezasoljenog, u ljusci pečenog kikirikija tijekom četiri mjeseca može potaknuti protok krvi u frontalni i temporalni režanj mozga.

Ovaj fenomen, poznat kao globalni cerebralni protok krvi, poboljšava sposobnost prisjećanja govornih ili pisanih informacija, tvrde stručnjaci s Medicinskog centra Sveučilišta u Maastrichtu, piše Mirror.

Kikiriki dobro utječe na mozak

Studija je provedena na osobama u dobi od 60 do 75 godina koje su se javile na oglas i posjetile sveučilište radi sudjelovanja. Tijekom istraživanja, sudionicima je mjeren krvni tlak i tjelesna težina na početku, na polovici te na samom kraju četveromjesečnog razdoblja.

Istraživači su otkrili da se protok krvi u mozgu povećao za 3,6 posto, dok se pamćenje poboljšalo za impresivnih 5,8 posto. No, prednosti se nisu samo o poboljšanju pamćenja. Studija je otkrila i druge pozitivne učinke. Kod 31 zdravog starijeg sudionika zabilježen je pad krvnog tlaka.

Ovi rezultati mogli bi biti od iznimne pomoći u smanjenju rizika od demencije, koji raste s godinama i pogoršanjem funkcije krvnih žila u mozgu.

"Cerebralni protok krvi važan je fiziološki pokazatelj vaskularne funkcije mozga i odnosi se na količinu krvi koja teče kroz mozak, dostavljajući kisik i hranjive tvari ključne za održavanje zdravlja mozga", pojasnio je dr. Peter Joris, izvanredni profesor na Odjelu za prehranu i znanosti o kretanju na Medicinskom centru Sveučilišta u Maastrichtu.

Tajna je u nutritivnom sastavu

Dr. Joris i njegovi kolege smatraju da je za prednosti uočene u ovom istraživanju najvjerojatnije zaslužan nutritivni profil kikirikija.

"Za ovu studiju odabran je kikiriki pečen u ljusci jer kožica kikirikija sadrži dodatna prehrambena vlakna i prirodne biljne spojeve, posebice antioksidanse. Zajedno, ti nutrijenti mogu pomoći objasniti blagotvorne učinke na zdravlje koji su primijećeni u ovoj studiji", izjavio je Joris.

Zanimljivo je da je ista istraživačka skupina još 2021. godine otkrila da konzumacija sojinih orašastih plodova tijekom 16 tjedana na sličan način potiče cirkulaciju krvi u mozgu. Također su 2023. godine utvrdili da konzumacija miješanih orašastih plodova daje isti rezultat.

"Međutim, za razliku od naše dvije ranije studije koje su zabilježile samo regionalne promjene u cerebralnom protoku krvi, trenutačni nalazi pokazuju i povećanje globalnog protoka krvi u mozgu za 3,6 posto te protoka krvi u sivoj tvari za 4,5 posto. Da bismo ilustrirali važnost ovog otkrića, globalni cerebralni protok krvi smanjuje se za 0,37 posto godišnje kako starimo", napisali su Joris i njegov tim u najnovijim nalazima.

