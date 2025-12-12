FREEMAIL
VAŽAN SPOJ /

Znanstvenici utvrdili povezanost čokolade i starenja: 'Ovo je vrlo uzbudljivo otkriće'
Foto: Shutterstock

Kemikalija pronađena u tamnoj čokoladi mogla bi pomoći u usporavanju starenja, sugeriraju znanstvenici

12.12.2025.
9:13
Hina
Shutterstock
Studija je proučavala razine teobromina - spoja koji se nalazi u kakaovcu - u krvi i usporedila ih s markerima biološkog starenja, koji pokazuju koliko je tijelo staro u smislu zdravlja i funkcija, a ne godina života.

Iako stručnjaci ne bi savjetovali ljudima da jedu više čokolade, rekli su da bi nalazi mogli pomoći u otkrivanju svakodnevnih namirnica koje "sadrže tragove zdravijeg i duljeg života".

Teobromin je "relativno neistraženi prehrambeni fitonutrijent" koji je povezan sa zdravstvenim prednostima i produljenim životnim vijekom, rekli su znanstvenici, prenosi agencija dpa.

Međutim, provedeno je ograničeno istraživanje o njegovom utjecaju na ljude.

Važna otkrića o starenju

Analiza, koju su proveli stručnjaci s King's Collegea u Londonu, obuhvatila je 509 ljudi u Britaniji i 1160 ljudi iz studije Kora u Njemačkoj.

Znanstvenici su rekli da su pronašli "značajnu povezanost" između razine teobromina u krvi i sporijeg biološkog starenja.

Vodeći znanstvenik na King's Collegeu u Londonu Ramy Saad, koji je ujedno i doktor kliničke genetike, rekao je: "Ovo je vrlo uzbudljivo otkriće, a sljedeća važna pitanja su što stoji iza ove povezanosti i kako možemo dalje istražiti interakcije između prehrambenih metabolita i našeg epigenoma. Ovaj pristup mogao bi nas dovesti do važnih otkrića o starenju, i šire, o uobičajenim i rijetkim bolestima.“

Jordana Bell, profesorica epigenomike na King's Collegeu u Londonu, rekla je: ''Naša studija pronalazi veze između ključne komponente tamne čokolade i duljeg ostajanja mlađima. Iako ne kažemo da bi ljudi trebali jesti više tamne čokolade, ovo istraživanje nam može pomoći da shvatimo kako svakodnevna hrana može sadržavati tragove za zdraviji i dulji život.''

Znanstvenici su također testirali druge molekule pronađene u kakau i kavi, ali sugeriraju da je učinak specifičan za teobromin.

Tim sada istražuje je li učinak na biološko starenje jedinstven za teobromin ili spoj stupa u interakciju s drugim kemikalijama u tamnoj čokoladi, poput polifenola.

Polifenoli su snažni antioksidansi koji se nalaze i u voću, povrću, čaju, kavi i vinu.

