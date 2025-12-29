Neurolog o navikama koje uništavaju mozak: Jednu od njih milijuni ljudi rade svake noći

Jedan je neurolog otkrio tri svakodnevne navike koje strogo izbjegava, uključujući i jednu koju milijuni ljudi prakticiraju svake večeri prije spavanja.

Dr. Bing, neurolog, znanstvenik i epidemiolog koji dijeli zdravstvene savjete sa svojih 200.000 pratitelja, nedavno je otkrio koje prakse aktivno izbjegava kako bi zaštitio zdravlje mozga. Kako prenosi Daily Mail, jedna od tih navika je odlazak u krevet sa slušalicama, što je izazvalo pravu raspravu među njegovim pratiteljima.

Skrivena opasnost za sluh i mozak

Dr. Bing objašnjava da, iako se uspavljivanje uz omiljeni podcast ili bijeli šum može činiti bezazlenim, ono može uzrokovati dugoročnu štetu ako se ne radi ispravno. Iako priznaje da se mnogi oslanjaju na zvuk kako bi zaspali, upozorava da je glasnoća ključna.

"Ako ste jedna od onih osoba koje nose slušalice u krevet, pobrinite se da su zvukovi koje reproducirate tihi, a ne glasni. Glasni zvukovi mogu oštetiti stanice s dlačicama u vašem unutarnjem uhu i s vremenom povećati rizik od gubitka sluha i demencije", rekao je.

Stručnjaci za sluh već dugo upozoravaju da se osjetljive stanice u unutarnjem uhu, jednom kad se oštete, ne obnavljaju, što gubitak sluha čini trajnim.

Zabrinjavajuće, studija sa sveučilišta Johns Hopkins koja je pratila 639 odraslih osoba gotovo 12 godina otkrila je da blagi gubitak sluha udvostručuje rizik od demencije, dok umjereni gubitak utrostručuje rizik. No, glasnoća nije jedini problem. Prema dr. Bingu, nošenje slušalica satima, osobito preko noći, može stvoriti savršeno okruženje za razvoj bakterija.

"Vlaga i bakterije zarobljene u uhu povećavaju rizik od razvoja infekcije", objasnio je. Dodatni rizik predstavljaju i slušalice koje ne pristaju dobro jer mogu oštetiti kožu unutar uha. U rijetkim, teškim slučajevima, ponovljena trauma može dovesti do nekroze, ozbiljnog stanja u kojem stanice kože odumiru.

Dr. Bing također upozorava da slušanje zvukova tijekom noći može ometati jednu od najvažnijih funkcija mozga – spavanje. "Glasni zvukovi tijekom sna mogu prekinuti vaš duboki san i poremetiti limfni sustav, koji djeluje kao noćni sustav čišćenja mozga od toksina", rekao je.

Ovaj savjet izazvao je burne reakcije, a mnogi su priznali da se oslanjaju na slušalice kako bi uopće mogli zaspati. "Partner mi hrče toliko glasno da mogu zaspati jedino sa slušalicama za poništavanje buke", komentirala je jedna osoba.

Važno održavanje oralne higijene

Druga navika na koju dr. Bing strogo pazi odnosi se na oralno zdravlje, nešto što, kako kaže, mnogi podcjenjuju kada je u pitanju zaštita mozga. Njegova temeljita rutina uključuje čišćenje zubnim koncem, korištenje vodenog tuša za zube i pranje zubi, a temelji se na novim istraživanjima koja sve više povezuju oralno zdravlje s ozbiljnim neurološkim posljedicama.

"Studija iz 2023. godine otkrila je da su ljudi s više bolesti desni i karijesa imali gotovo dvostruko veći rizik od moždanog udara. Druge studije povezale su loše oralno zdravlje s demencijom i kognitivnim padom", objasnio je.

Iako je naglasio da korelacija ne znači uzročnost, dr. Bing smatra da je uzorak previše dosljedan da bi se ignorirao.

Pravilo od pet minuta u kupaonici

Njegovo treće pravilo moglo bi vas iznenaditi, ali dr. Bing kaže da se s njegovim posljedicama susreće prečesto. "Ne sjedim na WC školjci duže od pet minuta", izjavio je.

Objasnio je da predugo sjedenje, osobito uz naprezanje, može uzrokovati nakupljanje krvi u nogama i dovesti do naglog pada krvnog tlaka.

"Nedovoljan dotok krvi u mozak može uzrokovati nesvjesticu. Nažalost, primjere ovoga viđam gotovo svaki tjedan", pojasnio je.

Iako priznaje da osobe s kroničnim probavnim problemima možda nemaju izbora, njegova poruka svima ostalima je jasna: suzdržite se od skrolanja po mobitelu i predugog zadržavanja u kupaonici.

Kako gubitak sluha dovodi do demencije?

Atrofija mozga: Snimke mozga pokazuju da gubitak sluha može pridonijeti bržoj stopi atrofije (propadanja) mozga.

Snimke mozga pokazuju da gubitak sluha može pridonijeti bržoj stopi atrofije (propadanja) mozga. Socijalna izolacija: Gubitak sluha može dovesti do izbjegavanja druženja i manjeg sudjelovanja u razgovorima, što su faktori koji mogu pridonijeti razvoju demencije.

Gubitak sluha može dovesti do izbjegavanja druženja i manjeg sudjelovanja u razgovorima, što su faktori koji mogu pridonijeti razvoju demencije. Mentalni napor: Vaš mozak mora raditi napornije kako bi obradio zvuk, što može ometati druge mentalne procese potrebne za sigurno kretanje i ravnotežu.

"Poslat ću ovo mužu da prestane satima sjediti na WC-u", napisala je jedna korisnica. Drugi su priznali da ih je video potaknuo na razmišljanje o vlastitim navikama, preispitujući čine li im njihove noćne slušalice više štete nego koristi.

