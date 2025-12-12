Liječnici su uporno ponavljali da joj nije ništa: 'Bila sam iscrpljena, kosa mi je ispadala'

Stalni umor i iscrpljenost bili su svakodnevica za Rose Stokes drugog poroda. Vjerovala je da je to jednostavno realnost života s dvoje male djece, no istina je bila drugačija.

"Jedva sam uspijevala obavljati osnovne stvari oko djece. Čim bih ih stavila na spavanje u sedam, i sama sam morala odmah u krevet", priča. Kako prenosi BBC, njezina priča otkriva problem s kojim se suočavaju mnoge žene, a koji se često pogrešno pripisuje isključivo majčinstvu.

Znakovi koji su upućivali na ozbiljniji problem

Iako je iscrpljenost bila dominantan simptom, nije bila jedini znak da nešto nije u redu. Rose je primijetila i druge zabrinjavajuće promjene na tijelu.

"Kosa mi je pojačano ispadala. Stalno sam imala čudan, metalni okus u ustima. Također su mi se često pojavljivale afte na jeziku, a osjećala sam i da mi nedostaje zraka, te imala vrtoglavice", navodi Rose.

Unatoč ovim jasnim signalima, njezine pritužbe u početku nisu shvaćene ozbiljno. "Nekoliko puta sam išla liječniku i svaki put bi mi rekli: 'Pa vi ste majka male djece, što očekujete?', ali razina iscrpljenosti bila je jednostavno preintenzivna", ispričala je.

Nakon nekoliko posjeta liječniku bez konkretnog odgovora, Rose je inzistirala na pretragama krvi. Nalazi su pokazali niske razine feritina, proteina koji je ključan za skladištenje željeza u tijelu. Rose je uspjela dobiti drugo mišljenje. Drugi liječnik konačno joj je postavio dijagnozu – manjak željeza.

Čest, ali često zanemaren problem

Manjak željeza je relativno čest problem, posebice kod žena. Trudnoća, kroz koju je i sama Rose upravo prošla, jedan je od najčešćih uzroka manjka željeza kod žena zbog povećanih potreba organizma za ovim mineralom.

Priča Rose Stokes podsjetnik da se ekstremna iscrpljenost ne smije olako otpisati kao "normalan" dio majčinstva ili užurbanog života. Važno je slušati tijelo i ustrajati u traženju odgovora kada osjećamo da nešto nije u redu, jer ispravna dijagnoza može značajno poboljšati kvalitetu života.

