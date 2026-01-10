FREEMAIL
OPREZNO /

Nesreća na A4, snijeg zatrpao Liku i Gorski kotar, zbog jake kiše prijeti opasnost od poledice!

Nesreća na A4, snijeg zatrpao Liku i Gorski kotar, zbog jake kiše prijeti opasnost od poledice!
Foto: Hak

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme

10.1.2026.
10:02
danas.hr
Hak
Zbog izlijetanja vozila na DC10 čvorište Sveta Helena-čvorište Gradac, na prijelazu preko rijeke Lonje, vozi se jednim trakom, a zbog vozila u kvaru na DC58 u Planom vozi se jednim trakom, naizmjence.

Snijeg pada u dijelovima Like, Gorskog kotara i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog jake kiše ponegdje se na kolniku zadržala veća količina vode. Zbog niskih je temperatura moguća je poledica na cestama u unutrašnjosti. Ponegdje ima i magle, javlja HAK.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i dijelu Slavonije. 

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

HakStanje Na CestamaSnijegKiša
