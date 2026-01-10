FREEMAIL
PRINCEZA OD ASTURIJE

Ona je najmlađa nasljednica španjolske krune u 150 godina: Tko je Leonor de Borbón?

Ona je najmlađa nasljednica španjolske krune u 150 godina: Tko je Leonor de Borbón?
Leonor de Borbón (20) princeza od Asturije, nije samo najstarija kći španjolskog kralja Felipea VI. i kraljice Letizije. Ona je budućnost španjolske monarhije i žena koja će, kada za to dođe vrijeme, postati prva vladajuća kraljica Španjolske nakon više od 150 godina. Njezin put do prijestolja pažljivo je isplaniran, a trenutno prolazi kroz rigoroznu trogodišnju vojnu obuku, pripremajući se za ulogu koja ju čeka od rođenja.

10.1.2026.
9:47
Profimedia
