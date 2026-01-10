'Kockasti vikend' donosi i derbi za metropolu, ali i dvoboj koji bi mogao odrediti prvaka Italije

Dok se naši nogometni klubovi pripremaju za nastavak sezone HNL-a, neki njihovi igrači igraju Afrički kup nacija. Istovremeno naša rukometna reprezentacija završava s pripremama uoči Europskog prvenstva, a naš najbolji skijaš čeka prvu utrku u 2026. godini. To su samo neki od sportskih događaja kojima ćete se moći radovati 10. i 11. siječnja.

Prilika za 'osvetu'

Nakon sjajne utakmice u zagrebačkoj Areni naše reprezentativce čeka drugi pripremni obračun s reprezentacijom Njemačke uoči nadolazećeg rukometnog prvenstva. Naši su reprezentativci u hrabroj utakmici u Zagrebu poraženi 32-29 pred gotovo 15 tisuća domaćih gledatelja, a sada ih u nedjelju čeka revanš u Hannoveru.

Europsko rukometno prvenstvo počinje 15. siječnja, a prenose ga RTL televizija i platforma VOYO.

U prošloj su se utakmici hrvatski rukometaši dobro držali u većini oba poluvremena i bili ravnopravan protivnik, no na kraju prvog, a i drugog dijela dogodio se veliki pad tijekom kojeg je obrana bila propusna, a napad neučinkovit pa su Nijemci baš tada došli do ključne prednosti. Posebno je kobno to bilo u drugom dijelu, kada je Njemačka u završnici, ključnom dijelu utakmice, napravila seriju 6-2 i stigla do pobjede.

Iako je utakmica protiv Njemačke u Hannoveru, baš kao i ona u Zagrebu, prijateljskog karaktera, pobjeda u njoj napunila bi naše reprezentativce samopouzdanjem uoči jedinog turnira koji do sada nismo osvojili.

Utakmica Njemačke i Hrvatske igra se 11. siječnja od 18:05, a možete je pratiti na RTL-u 2 ili platformi VOYO.

Slatke muke sportskih fanatika

Da ljubiteljima sporta nije lako, dokaz je i sljedeći sportski događaj koji je u ponudi za nedjelju. U isto vrijeme dok će se naši rukometaši boriti s Njemačkom u finalnoj pripremnoj utakmici za Europsko prvenstvo, “Barakude” će protiv Slovenije otvarati Europsko prvenstvo u vaterpolu u Beogradu.

Pokušat će naši reprezentativci otići korak dalje nego 2024. i osvojiti titulu prvaka Europe, a kako tu utakmicu, ali i cijelo prvenstvo vidi izbornik, pročitajte ovdje:

Utakmica Hrvatska – Slovenija igra se 11. siječnja s početkom u 18:00, a možete je gledati na HRT-u 2.

Povratak forme

Dan ranije, dakle danas, u švicarskom Adelbodenu skija naš najbolji skijaš Filip Zubčić. On će se na stazi na kojoj je prošle godine u veleslalomu završio peti pokušati vratiti u formu. Budući da je 2024. na istom skijalištu uzeo broncu, ne sumnjamo kako će se hrvatski skijaš pokušati “iskupiti” za loše skijanje u talijanskoj Alta Badiji i francuskom Val d’Isèreu. Filip Zubčić u Švicarskoj starta sa startne pozicije broj devet, a prva utrka na rasporedu je u 10:25.

Prvu utrku Svjetskog kupa u Adelbodenu možete gledati na HRT-u 2 od 10:25 sati, dok druga počinje u 13:25. Obje utrke također možete pratiti putem tekstualnog prijenosa na portalu Net.hr.

Dan kasnije će Samuel Kolega na istoj stazi u isto vrijeme odraditi slalom. Taj će prijenos također biti od 10:25 na HRT-u 2.

Derby della Capitale

Nije samo skijanje u igri 10. siječnja, već se sprema i prava poslastica za ljubitelje košarke. U Košarkaškom centru Dražen Petrović snage će odmjeriti Cibona i Dinamo, dva kluba čiji su navijači nekada disali kao jedan. Posrnuli velikan europske košarke s jedne strane, projekt navijača “koji su rekli dosta” s druge strane, a u igri su bitni bodovi koji bi mogli odlučiti playoff.

Očekuje se da će na toj utakmici biti vatrena, rijetko viđena u hrvatskoj košarci, atmosfera, budući da je KK Dinamo nedavno sklopio ugovor s GNK Dinamom. Taj se potez nikako nije svidio velikom dijelu zagrebačke publike, za koju i dalje vrijedi poklič “Ja volim samo Cibonu i Dinamo!”. Tenzije su se povisile i kada je Dinamo (nogometni) zatražio povrat dugovanja Cibone, a sve je kulminiralo time da današnja utakmica bude ona za vlast grada i pravdu.

Pobjeđuje li pali gigant sa “zaboravljenim dugovima” ili “buntovni projekt” koji ima za cilj zamijeniti “svetinju”, možete saznati od 20 sati na MaxTV-u.

Netko se vraća kući

Od 17 sati igrat će se i jedna poslastica za ljubitelje nogometa. Dva afrička giganta – Alžir i Nigerija – odmjerit će snage u Maroku u borbi za polufinale. Utakmica je to velikih uloga. Nigerija je prvak Afrike bila tri puta, dok je Alžir pokorio kontinent dva puta. Pobjednika čeka dvoboj u polufinalu protiv domaćina Maroka, a svoju će ulogu imati i igrači iz HNL-a.

Za Nigeriju će priliku, vjerojatno s klupe, čekati nogometaš Istre 1961 Salim Fago Lawal, dok će boje Alžira braniti Dinamov Monsef Bakrar. Tu je i Ismael Bennacer koji se u prošloj utakmici ozlijedio, no i dalje postoji nada da će nogometaš Dinama pomoći svojoj reprezentaciji da pobijedi Nigeriju i izbori derbi sa susjednim Marokom.

Hoće li se Lawal vratiti među “zeleno-žute” ili će se Bennacer i Bakrar vratiti među “plave”, saznajte od 17 sati na SportKlubu.

Tri sata kasnije igrat će se druga utakmica četvrtfinala. U njoj će se sastati branitelj naslova Obala Bjelokosti i rekordni, sedmerostruki prvak Egipat. Pobjednik ovog dvoboja ide na Senegal, a može li “faraon Salah” dovesti svoju državu korak bliže povratku na vrh kontinenta po prvi put nakon 15 godina, možete saznati od 20:00 na SportKlubu.

Foto: Sebo47, Sfsi/alamy/profimedia

Borba za titulu

U trenutku kada traje festival afričkog nogometa svoju su sezonu nastavile većina europskih liga, uključujući i talijansku Serie A. A upravo se sutra, 11.01., igra utakmica koja bi mogla usmjeriti prvenstvo. Vodeći Inter dočekuje branitelja naslova Napoli, koji trenutno ima četiri boda manje od kluba s Giuseppea Meazze. Ovo je utakmica visokog značaja budući da su od prekida Juventusove dominacije upravo Napoli i Inter uzeli četiri od pet titula. Inter se nada da će, predvođen trenerom Chivuom, uspjeti osvojiti još jedan naslov te se još više odmaknuti od Modrićeva Milana, dok Antonio Conte želi još jednom obradovati jug.

Utakmica Intera i Napolija igra se 11.01. od 20:45, a prijenos je na Arena Sportu 4.

Mladost protiv iskustva

U nedjelju nas čeka i jedna teniska poslastica. Prva tenisačica svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabalenka, i Ukrajinka Marta Kostjuk (WTA-26.) igrat će u finalu teniskog turnira u Brisbaneu. Prva tenisačica svijeta u subotu je u polufinalu sa 6:3, 6:4 pobijedila Čehinju Karolinu Muchovu (WTA-20.) i u nedjelju će u 41. finalu u karijeri pokušati osvojiti svoj 22. naslov. Suparnica u finalu bit će joj Ukrajinka Marta Kostjuk (WTA-26.), koja nije dala nikakve šanse šestoj tenisačici svijeta, Amerikanki Jessici Peguli, pobijedivši je sa 6:0, 6:3 za 55 minuta. Tom je pobjedom Kostjuk izborila svoje peto finale, a hoće li osvojiti i drugu titulu, saznat ćemo u nedjelju. Utakmica je na rasporedu u 7 ujutro, a prijenos je na SportKlubu 2.

