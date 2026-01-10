Košarkaški 'Derby della Capitale' podijelio Zagreb: 'Nije pošteno da se Cibonin dug izbriše'

U sklopu 15. kola SuperSport Premijer lige, zagrebačku košarkašku publiku očekuje novi gradski derbi između Dinama i Cibone. Košarkaški "Deby Della Capitale" podijelio je grad. Jedni će navijati za Dinamo, drugi za Cibonu. Iako su Bad Blue Boysi nekad navijali za Cibonu, u subotu će od 20.00 u KC Dražen Petrović svoju podršku dati KK Dinamo.

Važna utakmica

Trenutačni omjeri i pozicija u poretku dodatno naglašavaju važnost utakmice. Dinamo je trenutno na devetom mjestu SuperSport Premijer lige sa 19 osvojenih bodova i skorom 5-9, dok je Cibona na šestoj poziciji sa osvojenim 21 bodom i skorom 7-7. Dinamo u ovaj susret ulazi nakon dva uzastopna poraza, dok je Cibona u prošlom kolu na Baldekinu kod Šibenke prekinula niz od tri poraza, pa je ova utakmica prilika za obje momčadi da uhvate prijeko potreban kontinuitet za ostvarivanje dobrih rezultata.

I upravo tu nastaje dilema. Treba li okrenuti leđa klubu koji je obilježio zagrebačku i hrvatsku košarku, klubu koji više nema rezultate, nego samo velike neplaćene dugove? Ili, treba li pružiti podršku KK Dinamo koji je zdrava priča, ali je klub bez tradicije, a Cibona je ipak Cibona, košarkaški klub s tradicijom, bivši dvostruki prvak Europe uz kojeg su odrastale generacije Zagrepčana i Bad Blue Boysa? Za neke je KK Dinamo umjetan klub, za neke real deal, a za sve zdrava košarkaška priča koja je zagrebačkoj i hrvatskoj košarci donijela nešto više, nešto posebnije, emotivno, rezultatski, posebno navijački.

Cibona, simbol zagrebačke košarke desetljećima, klub uz koji su odrasle generacije i koji su mnogi Zagrepčani voljeli, često jednako snažno kao i Dinamo, nije više toliko obožavan košarkaški klub u Zagrebu, a uz to i ima stigmu kod grupe BBB. Isto tako, Cibona je klub na koji su starije generacije Boysa išli, čije su utakmice hodočastili. Međutim, Cibonina realnost je danas surova...

Tribine su već godinama poluprazne, klub je financijski devastiran, iako se Cibona rezultatski malo digla u posljednje vrijeme. U jednom trenutku, svjesno ili ne, Cibona se udaljila od vlastitih navijača, iako je ljubav između Boysa i Cibone nekoliko puta pucala.

Boysi sad imaju svoj KK Dinamo Zagreb, projekt bez duboke tradicije, ali klub koji iz godine u godinu raste, klub koji, za razliku od Cibone, ima vojsku pravih navijača, ultrasa, ne simpatizera, klub koji nema moralnih dilema i dugovanja kao Cibona...

Dilema

Priča o Dinamu i Ciboni ima svoju pozadinu koja ovoj utakmici daje specifičnu težinu. Niti jedna utakmica Dinama i Cibone dosad nije bila toliko nabrijana niti iščekivana. Atmosfera se užarila i nema sumnje da će u KC Dražen Petrović atmosfera biti prava sportska, košarkaško - nogometna. Idemo malo zagrepsti ispod površine, da shvatite kontekst armosfere koja vlada u Zagrebu uoči ovog dvoboja.

Dakle, u trenutku kada hrvatska košarkaška reprezentacija doživljava malu renesansu, pobijedivši čak devet utakmica u nizu i izgubivši samo jednu u čitavoj 2025. godini, klupska košarka pada. A rijetko tko je bolji simbol pada hrvatske klupske košarke od KK Cibona.

Posrnuli velikan

Priča o Ciboninom padu već je znana stvar. Dugovi su krenuli još prije gotovo dva desetljeća, a tada se Cibona njima nije previše zamarala. Naslovi prvaka Hrvatske su stizali, 2014. je stigla i ABA liga, ali to se pokazalo kao svijetlo prije tame. Upravo je tada, sredinom 2010-ih, zagrebački velikan doživio ono što su svi koji su radili u klubu mogli očekivati – dugovi su stigli na naplatu. Velikan je posrnuo, pao na koljena, grogiran, ali ne i nokautiran.

Vodstvo kluba se s vjerovnicima nagodilo, pa je umjesto nešto više od pet milijuna eura moralo vratiti "samo" dva i pol, ali ni to nije bilo dosta za stabilizaciju. Iako je uprava 'Vukova', na čijem je čelu tada bio Domagoj Čavlović, dobila odgodu od godinu dana da plati smanjeni dug, on nije isplaćen do danas. Među vjerovnicima su bivši igrači, treneri, raznorazni agenti, ali i Grad Zagreb te Dinamo koji je Ciboni 2009. godine, za vrijeme vladavine tadašnjeg izvršnog direktora, a danas bjegunac od hrvatskog pravosuđa koji se skriva u Bosni i Hercegovini, Zdravka Mamić, posudio 870 tisuća eura.

Zanimljivo je kako je Cibona, koja je bila dužnik Gradu Zagrebu (između ostalih) sve te godine dobivala novce upravo grada Zagreba. "Tako je Grad Zagreb 2020. godine kao donator uplatio Ciboni tri milijuna kuna (oko 400 tisuća eura), a 2021. upola manje. Sportski savez Grada Zagreba je 2020. dao nešto više od 3,7 milijuna kuna (oko pola milijuna eura), a godinu ranije nešto više od 1,5 milijuna kuna (dvjestotinjak tisuća eura)," navodi se u članku Nacionala iz 2022.

U pokušaju spašavanja Cibone pomoć je stizala sa svih strana. Aco Petrović je dvaput klubu dao pozajmicu od 176 tisuća kuna (nešto manje od 25 tisuća eura), ali pomogao je i direktor Čavlović, koji je klubu posudio preko 30 tisuća eura. No, to se pokazalo kao nedovoljno, budući da je dug do 2025. godine narastao na više nego što je iznosio prije predstečajne nagodbe te sada iznosi 6,8 milijuna eura, kako kaže novi direktor Cibone Tomislav Šerić, čije je riječi prenio Tportal.

Sve se to događa u trenutku kada kanadski Hrvat Victor Dodig želi kupiti klub i investirati u njega, a kulminiralo je time da klub koji je sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća s legendarnim Draženom Petrovićem bio na vrhu Europe danas, četrdeset godina nakon njihova trijumfa protiv Žalgirisa, igra u podmukloj atmosferi u praznoj dvorani nazvanoj po njihovoj najvećoj legendi. Klub koji je nekada slovio za, uz KK Split, najveći klub Hrvatske i ponajveći klub Europe uopće danas ne može ni sanjati o prijašnjim uspjesima, a dodatan mu je udarac bilo i ispadanje iz ABA lige.

Foto: Sime Zelic/pixsell

Propala nada

U isto vrijeme kada je Cibona padala, Zagreb je čekala druga košarkaška katastrofa. Cedevita, klub koji je nastao 1990-ih, od 2005. je rebrendiran i malo-pomalo je stigla u Premijer ligu kako bi "izazvala" Ciboninu titulu najboljeg zagrebačkog, ali i hrvatskog kluba. Pet titula prvaka Hrvatske od 2013. do 2019., kao i naslov ABA lige 2018., dali su nadu ljubiteljima košarke u "neko bolje sutra", no "Vitamini" su se 2019. odlučili spojiti sa slovenskom Olimpijom kako bi stvorili Cedevita Olimpiju. Tim je "brakom" Zagreb ostao bez derbija, a hrvatska klupska košarka bez ozbiljnog kluba, ali ne na dugo vrijeme...

U samom početku pandemije najvatreniji su navijači Dinama, Bad Blue Boysi, odlučili da je dosta. Već dugo Cibona i Boysi nisu u dobrim odnosima, pa su se BBB-ovci odlučili, zajedno s košarkaškim zaljubljenicima, osnovati svoj košarkaški klub.

Isto tako, dugovi Cibone, koji se nikako nisu dali riješiti, "natjerali" su Dinamove navijače na potez, te je na skupštini KK Rudeša 13. svibnja 2020., točno 30 godina od izgreda na utakmici Dinamo – Crvena zvezda, odlučeno kako KK Rudeš postaje KK Dinamo Zagreb. Potez je to koji je bio za neke "skandalozan". I dan danas je. Navijači "Vukova" i "Plavih lavova" uvijek su bili jedni te isti te mnogima ova priča nije imala smisla. No, navijači Dinama, ohrabljeni uspjehom Futsal Dinama i predvođeni ljudima iz poslovnog svijeta, krenuli su u, kako oni to vide, bitku za spas sporta koji gradu znači mnogo.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Pet godina mukotrpnog rada i dva desetljeća borbe na svim frontovima (doduše, poglavito nogometnom) donijelo je Boysima i nagradu. Nogometni Dinamo je demokratiziran, stigla je titula na čelu s legendarnim Velimirom Zajecom kao predsjednikom, a onda je godinu kasnije u klub stigao Zvone Boban. U svojih prvih par mjeseci mandata učinio je mnogo, ali za ovu je priču najbitniju stvar učinio krajem godine, kada je upotpunio cijelu priču. Tada su ugovor s GNK Dinamom, čiji je predsjednik točno 30 godina prije preimenovanja KK Rudeša bio glavni akter na Maksimiru, potpisali dr. Nikola Milojević, predsjednik Futsal Dinama, i Marijan Pojatina, predsjednik košarkaškog Dinama, čime je sklopljen ugovor o suradnji koji bi tri Dinama trebao ujediniti u jednu silu.

"GNK Dinamo, Futsal Dinamo i KK Dinamo utvrdili su okvir poslovno-sportske suradnje s ciljem unapređenja zajedničkog rada i postizanja sinergijskog učinka i posljedičnog ostvarenja dugoročnih interesa. Partnerstvo će biti vidljivo i u razmjeni znanja i iskustava omladinskih škola, međusobnoj edukaciji trenera, fizioterapeuta i ostalih segmenata sportskog sektora, međusobnoj promociji članstva, zajedničkom nastupu prema strateškim partnerima i sponzorima te drugim komunikacijskim aktivnostima," pisalo je na stranicama GNK Dinama prilikom sklapanja ugovora.

Valja napomenuti kako je situacija s tri Dinama također intrigantna kada uzmemo u obzir mogućnost gradnje višenamjenske dvorane u sklopu gradnje stadiona Maksimir, koju bi bila korištena za koncerte, priredbe, ali i utakmice KK Dinama i Futsal Dinama

Taj se potez, najblaže rečeno, nije svidio dobrom dijelu zagrebačke (košarkaške) publike. Za njih je poklič "Ja volim samo Cibonu i Dinamo!" i dalje vrijedio te su smatrali da ono što Boysi rade nije pravilno. S druge strane, brojni navijači Dinama su odustali od Cibone nakon gotovo desetljeća bez pomaka s mrtve crte. Oni na Cibonu gledaju kao "problem" koji se "gura pod tepih", a osobito ih smeta i šutnja oko duga. To je potvrdio i Saša Pavličić-Bekić, poznati odvjetnik koji se godinama borio za spas Cibone. On, za razliku od većine i dalje ima nadu za "Vukove", ali je u gostovanju u podcastu Maksanov korner kod Silvija Maksana na Net.hr-u potvrdio problematiku priče.

"Hoće li se ti Cibonini dugovi samo tako izbrisati, nisam siguran. Pitam se i je li to pošteno prema drugim klubovima. Ukoliko Cibona nastavi funkcionirati kao do sad, ishod će biti loš. Kod Cibone bi se moralo dogoditi nešto drugo, a to je da se također demokratizira i postavi na zdrave noge na način kao što smo to radili sad u Dinamu," rekao je tada, između ostalog Pavličić-Bekić.

Upravo u takvu atmosferu ulazimo u utakmicu koja će se u subotu održati u Domu Dražena Petrovića u 20 sati. Na jednoj strani navijači koji se još uvijek nadaju da ima spasa za "Vukove", a na drugoj "buntovnici" kojima se više ne da čekati. Ovo nije ni prvi ni posljednji derbi Dinama i Cibone, ali ima poseban značaj kada se sjetimo da je od zadnjeg susreta Cibona odlučila odgoditi proces preoblikovanja, a Dinamo zatražiti naplatu svojih dugovanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Što kažete na ždrijeb Hrvatske? Navijači traže bar polufinale...