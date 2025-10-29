Gdje je nestao višemilijunski dug Cibone? 'Ne može se samo tako izbrisati, nije pošteno'

Saša Pavličić Bekić, član Nadzornog odbora Dinama i poznati odvjetnik, gostovao je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner. U više od sat vremena razgovora sa Sašom Pavličićem Bekićem, prošli smo brojne teme. U posljednjem bloku podcasta Net.hr-a Maksanov korner, pričali smo sa Sašom Pavličićem Bekićem i o Ciboni, odnosno o dugovanju Cibone.

Na samom kraju razgovora, tema je skrenula s plavog travnjaka podno tribina Maksimira na parket dvorane koja nosi ime legendarnog Dražena Petrovića. Riječ je, naravno, o Košarkaškom klubu Cibona, koju je Pavličić-Bekić bez oklijevanja nazvao svojom "bolnom točkom". Prema posljednjim informacijama, dug Cibone iznosi 6,8 milijuna eura, ali svi šute o tome kao zaliveni...

Hoće li se ti Cibonini dugovi samo tako izbrisati, nisam siguran. Pitam se i je li to pošteno prema drugim klubovima. Ukoliko Cibona nastavi funkcionirati kao do sad, ishod će biti loš. Kod Cibone bi se moralo dogoditi nešto drugo, a to je da se također demokratizira i postavi na zdrave noge na način kao što smo to radili sad u Dinamu. Saša Pavličić Bekić u Maksanovom korneru.

Sumnja u brisanje dugova i 'sklizak teren'

Na izravno pitanje o sudbini ogromnog duga koji je godinama pritiskao Cibonu i o kojem se u medijima u posljednje vrijeme malo govori, Pavličić-Bekić je priznao da ulazi na "sklizak teren". Kao deklarirani navijač Cibone, ali i predstavnik Dinama koji ima partnerski odnos s gradskim košarkaškim rivalom KK Dinamom, njegova je pozicija složena.

"Sigurno me to ne spriječava da kad dođem na utakmicu navijam za Cibonu.

Ipak, nije se ustručavao iznijeti svoje viđenje situacije...

"Za razliku od Cibone, KK Dinamo radi samostalno."

Priznaje isto tako kako je KK Dinamo "apsolutno zdrava priča."

"Znači to što radi Marijan Buljat kao predsjednik i Danko, svi dečki koji rade tamo za KK Dinamo rade vrhunski, bez obzira na to što sam ja navijač Cibone."

Prebacuje se Saša Pavličić Bekić na Cibonu...

"Boli me ta priča, bio sam kod vas u podcastu prije tri godine", započeo je Saša Pavličić Bekić, prisjećajući se kako je i prije tri godine na istom mjestu govorio o načinima na koje bi se posrnuli velikan mogao spasiti.

"Sjećam se da smo pokušali ljudima pojasniti da bi, kako bi se Cibona mogla spasiti", kazao nam je Saša Pavličić Bekić.

Danas, kako kaže, svjedoči putu koji vodi prema pretvaranju Cibone u športsko dioničko društvo (š.d.d.), no izrazio je duboku skepsu prema ideji da bi se dugovi mogli jednostavno izbrisati.

"Hoće li se ti dugovi tako samo izbrisati, nisam siguran. Pitam se i je li to pošteno prema drugim klubovima", naglasio je Pavličić-Bekić, otvarajući ključno moralno i pravno pitanje koje lebdi nad cijelim procesom transformacije kluba.

Demokratizacija ili propast

Kao čovjek koji je godine uložio u borbu za transparentan i demokratski Dinamo, Pavličić-Bekić rješenje za Cibonu vidi u primjeni sličnog modela. Prema njegovom mišljenju, jedini ispravan put za klub je potpuna demokratizacija i postavljanje na "zdrave noge", baš onako kako je to učinjeno u Maksimiru.

Upozorio je da će, nastavi li Cibona funkcionirati kao do sada, ishod biti loš.

"Kod Cibone bi se moralo dogoditi nešto drugo, a to je da se također demokratizira i postavi na zdrave noge na način kao što smo to radili sad u Dinamu", bio je jasan.

Neočekivana pohvala za izlazak iz ABA lige

Jedan od najzanimljivijih trenutaka razgovora bila je njegova čestitka Ciboni na istupanju iz regionalne ABA lige. Taj potez mnoge je iznenadio, no Pavličić-Bekić, koji je i sam nekada obnašao funkciju disciplinskog suca te lige, smatra ga ispravnim.

"Neovisno o tome što sam ja bio disciplinski sudac ABA lige, a ona je tada po meni bila vrhunska, ovo što se događalo u zadnje dvije-tri godine nije dobro. Cibona je tek sada shvatila tako nešto, istupila iz natjecanja i krenula svojim putem", objasnio je, dodajući kako budućnost zagrebačke košarke vidi u jačanju domaćeg prvenstva i europskih natjecanja kroz klubove poput Cibone, KK Dinama i Cedevite Junior.

Na kraju, Pavličić-Bekić ostaje navijač čije srce kuca za dva zagrebačka simbola. Dok u jednom, onom nogometnom, aktivno sudjeluje u stvaranju nove, transparentnije budućnosti, za drugi, košarkaški, s tribina nudi jasan putokaz. Njegove riječi odjekuju kao upozorenje – bez istinske demokratizacije i suočavanja s prošlošću, budućnost nekadašnjeg europskog prvaka ostaje pod velikim upitnikom.

