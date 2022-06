ISTINA O PROPASTI VELIKANA / 'Dvadeset godina zatvarali smo oči na vladavinu Milana Bandića. Pa, nije on davao svoj novac u sport, to je bio novac građana. Situacija s Cibonom sad je tragična'

Košarkaškom klubu Cibona danas 21. lipnja istječe 60. dan kako joj je račun u neprestanoj blokadi. Sad je na redu stečajni postupak. Nevjerojatno i pomalo šokantno zvuči surova stvarnost bivšeg dvostrukog prvaka Europe da bi se mogao ugasiti, potpuno nestati... Jučer je u KC Dražen Petrović, dvorani na koju Cibona, poput i poslovnih prostora Pod Tornjem, nema koncesiju, predstavljena inicijativa za spas Cibone. Aco Petrović i Saša Pavličić Bekić izašli su pred brojne novinare i otkrili na koji način oni, zajedno sa svojim ljudima, žele spasiti Cibonu. Načina ima, volje isto, kao i ljubavi prema ovom sportskom simbolu, uz Dinamo najvećem u Gradu Zagrebu. Jedan od najvećih sportskih klubova u hrvatskoj povijesti nedavno je osvojio 20. titulu državnog prvaka, a sada je u problemima u kakvim se nikad nije našao i sudbina mu je upitna. Ne zna se točno koliko je klub u blokadi, ne zna se koliki je ukupan dug Cibone i hoćemo li više ikad gledati Cibonu, hoće li se čuti pjesma 'heja, heja Cibosi'. Tama se nadvila nad ovim velikanom za kojeg su igrala velika imena, a kucala brojna srca onih kojima su Zagreb i Hrvatska bili na usnama, u grudima... "Da, nama treba novac, samo ne znamo koliko", kazat će Saša Pavličić-Bekić. Cibona je klub koji je svojevremeno bio najbogatiji u Hrvatskoj, a koji je kroz godine akumulirao dug, pretpostavlja se, oko 40 milijuna kuna. U studiju Net.hr-a gostovao je upravo spomenuti poznati zagrebački odvjetnik Saša Pavličić-Bekić, bivši disciplinski sudac ABA lige, kao i HNL-a. Radi se o čovjeku koji je veliki zaljubljenik u sport, posebno košarku i Cibonu. Naravno, Dinamo mu je velika ljubav, možda čak i prva, a kao pravi Zagrepčanin navija za sve zagrebačke sportske kolektive. "Kad se rodite u Zagrebu onda baš nemate preveliki izbor. Za vrijeme Jugoslavije, nama je Dinamo predstavljao sve. Isto tako i Cibona", kazao nam je ovaj poznati zagrebački odvjetnik koji zastupa i Acu Petrovića, a s kojim je i veliki prijatelj. "Umjesto da 2014. idemo u Euroligu kao osvajač ABA lige i ostvarimo vrhunske rezultate s vrhunskim igračima, Cibona to poklanja Crvenoj Zvezdi. Tko je to poklonio, zašto? Ljudi koji su tada upravljali klubom, sudbinom Cibone, napravili su katastrofalnu pogrešku. Crvena Zvezda do tada nije imala nikakve rezultate u Europi. Pavličić-Bekić opisao nam je i ispričao kako je to nekad bilo u propaloj Jugoslaviji, što su ova dva sportska simbola značila, predstavljala u bivšoj državi... "I jedan i drugi klub, i Dinamo i Cibona, su izazivali u Jugoslaviji poštovanje drugih gradova. Naravno da je to nama bila personifikacija i Hrvatske, ali prvenstveno je bio zagrebački klub. Dakle, Dinamo i Cibona su zagrebački klubovi i to jednostavno ljudi moraju shvatiti. Neki to nikako da shvate da su to dva naša zagrebačka ponosa koje moramo njegovati, na način na koji mi smatramo, Zagrepčani, da ga trebamo njegovati". Saša Pavličić-Bekić prava je enciklopedija Dinama i Cibone i zna svakakve priče. Mnogima je bio i svjedok, a svjedok je i sad jednog lošeg perioda u životu Cibone u kojem je i on taj koji želi pomoći i spasiti klub za koji žive generacije navijača. "Situacija je ne da je neizvjesna nego je i tragična. Znači, mi smo došli u situaciju da više nemamo 11 igrača zbog neplaćanja kluba prema njima. Hoće li se nešto dogoditi u dva-tri dana, ja zaista ne znam, i hoće li netko shvatiti da mora platiti te igrače, da ti igrači ostanu, da jednog dana njima možemo ostvariti i sportski uspjeh, a na koncu konca i da ga se može prodati, da možemo zaraditi na njemu određenu odštetu." Govorio nam je Saša Pavličić-Bekić i kako se 20 godina zatvarale oči na vladavinu Milana Bandića... "Zatvarali smo oči na to kako je Bandić upravljao ovim našim gradom i kako nismo dobili ništa. Pa, nije Milan Bandić davao novac u sport nego Grad. To nije njegov novac, nego nas građana Grada Zagreba. I pogledajte što smo dobili. Dobili smo to da jedan klub koji je 20 godina uzastopce igrao Euroligu, zbog njegovog kaprica i odnosa prema tadašnjem direktoru Boži Miličeviću, oduzeo je VIP. I VIP kao sponzor koji je tada nosio, koliko se ja sjećam, milijun i pol eura godišnje Ciboni, uzeo je tu igračku, taj novac i usmjerio ga prema Snježnoj kraljici. Ja sam ponosan na Snježnu kraljicu, ali što to nama znači ako nemamo skijaški centar. I sad, ako gledate analogiju prema Ciboni, kako je moguće da je Cibona dobivala veliki novac od Grada Zagreba, 14-15, Aco kaže i 30 milijuna kuna godišnje, kako je moguće onda napraviti takav dug, kako je moguće da je Cibona praktički propala?" Što je još Saša Pavličić-Bekić kazao sportskom novinaru Silviju Maksanu pogledajte u video intervjuu.