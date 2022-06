Košarkaškom klubu Cibona danas, 21. lipnja istječe 60. dan kako mu je račun u neprestanoj blokadi. Sad je na redu stečajni postupak. Nevjerojatno i pomalo šokantno zvuči surova stvarnost bivšeg dvostrukog prvaka Europe da bi se mogao ugasiti, potpuno nestati. Ali, stvarno je tako...

'Za vrijeme Jugoslavije, nama su Dinamo i Cibona predstavljali sve'

U studiju Net.hr-a gostovao je poznati zagrebački odvjetnik Saša Pavličić-Bekić, bivši disciplinski sudac ABA lige, kao i HNS-a. Upravo je on jučer na pressici u KC Dražen Petrović, zajedno s Aleksandrom Petrovićem, javnosti predstavio inicijativu za spas Cibone. Znači, zasukao je rukave i sa svojim ljudima bacio se na posao, kako klub ne bi propao, doživio najgoru moguću sudbinu. No, priča Dinama i Cibone priča je i o Gradu Zagrebu...

"Kad se rodite u Zagrebu onda baš nemate preveliki izbor. Za vrijeme Jugoslavije, nama je Dinamo predstavljao sve. Isto tako i Cibona", kazao nam je Saša Pavličić-Bekić koji zastupa i Acu Petrovića, a s kojim je i veliki prijatelj.

Priča o Ciboni, uzroci pada kluba koji je nekad žario i palio Europom, u ovim kataklizmičnim trenucima mora se čuti i mora doprijeti do ljudi. Cibona ne smije propasti, ali sekunde ju dijele od gašenja. Klub je na rubu propasti...

Saša Pavličić-Bekić ispričao nam je što su Dinamo i Cibona značili u propaloj državi Jugoslaviji, što se dogodilo i zašto je došlo do situacije da se klub mora spašavati. Otkrio nam je u uvodu razgovora zašto toliko voli sport i kako mu je bilo raditi na radiju Cibona.

"Ljudi nikako da shvate da su Dinamo i Cibona dva zagrebačka ponosa. Bili smo u neravnopravnom položaju u Jugoslaviji uvijek što se tiče Dinama. No, sad je situacija s Cibonom tragična", priča nam Saša Pavličić-Bekić i nastavlja:

'Nisam vidio reviziju'

"To je naša krivica, odnosno krivica našeg košarkaškog Saveza. Pročitao sam danas da je Cibona napravila reviziju, ja je nisam vidio. Mi samo imamo informaciju da je Cibona u blokadi, mi ne znamo koliko smo u blokadi. Ne znamo koliki je ukupan Cibonin dug. I kad netko kaže nama treba novac, da, klubu treba novac, samo ne znamo koliko. A za što? Imate tri stvari. Imate odštete koje ste morali plaćati drugim klubovima. Imate dugove prema igračima. Prema dobavljačima. Pred stečajnu nagodbu koji imamo 2014. godine, a koja nije servisirana osam godina kako spada", rekao nam je Saša Pavličić-Bekić.

No, jedan detalj u povijesti Cibone istaknuo je kao bitan, ali i onaj koji je bio segment na putu prema dolje...

"Umjesto da 2014. idemo u Euroligu kao osvajač ABA lige i ostvarimo vrhunske rezultate s vrhunskim igračima, da uzmemo i zaradimo novac, kad imate u momčadi jednog Šarića, Blesingema, Darka Planinića, pa možete eventualno dobiti Hezonju ili bilo kojeg mladog igrača tada, potentnog, mi to ne radimo, mi to poklanjamo Crvenoj Zvezdi. Kad kažem mi, mislim tu na Cibonu. Tko je to poklonio, zašto, e to morate pitati Upravu i skupštinu koja je tada bila u Ciboni? Ljudi koji su tada upravljali klubom, sudbinom Cibone, napravili su katastrofalnu pogrešku. Crvena Zvezda do tada nije imala nikakve rezultate u Europi, a prepustilo joj se tada sve to."

'Vidio sam sve što se događa, sami smo si krivi za sve'

Što se radilo da se zaštiti hrvatska i zagrebačka košarka? Saša Pavličić-Bekić tvrdi kako se nije radilo ništa. Inače, on je veliki zagovornik ABA lige i priča nam kako se ulaskom u tu regionalnu košarkašku ligu dobilo, kako je on to vidio, prosperitet hrvatskih klubova.

"To što naši klubovi nisu iskoristili tu činjenicu, a tko je nama kriv što smo mi to propustili? Mi smo krivi. Kao bivši Disciplinski sudac, kako ABA lige tako i u HNS-u, vidio sam sve što se događa. Znači, najgora situacija koja se događala u ABA ligi bilo je na svakoj skupštini. Gdje god dođemo, u Beograd, Laktaše, Banja Luku, dođemo na utakmice ili skupštine, svi nas tapšaju po ramenu i govore 'jao, što nam je žao te Cibone. Naravno, jer svi znaju i cijene što je Cibona, a mi je nismo cijenili. Nismo je cijenili na način da nema ljudi na utakmicama. Zašto? Zato što Uprave nisu radile dobro da bi tim ljudima objasnili da trebaju dolaziti na utakmice, a i mi Zagrepčani smo malo inertni sami po sebi. Mediji su demonizirali ABA ligu, koja se vodi iz Hrvatske. Svi su iz Zagreba što se tiče ABA lige, odnosno upravljanja. Mi smo smatrali kao da je to neka tuđa liga".

Pavličić-Bekić opisao nam je i ispričao kako je to nekad bilo u propaloj Jugoslaviji, što su ova dva sportska simbola značila, predstavljala u bivšoj državi…

'Situacija je ne neizvjesna, nego je i tragična'

"I jedan i drugi klub, i Dinamo i Cibona, su izazivali u Jugoslaviji poštovanje drugih gradova. Naravno da je to nama bila personifikacija i Hrvatske, ali prvenstveno je bio zagrebački klub. Dakle, Dinamo i Cibona su zagrebački klubovi i to jednostavno ljudi moraju shvatiti. Neki to nikako da shvate da su to dva naša zagrebačka ponosa koje moramo njegovati, na način na koji mi smatramo, Zagrepčani, da ga trebamo njegovati".

Saša Pavličić-Bekić prava je enciklopedija Dinama i Cibone i zna svakakve priče. Mnogima je bio i svjedok, a svjedok je i sad jednog lošeg perioda u životu Cibone u kojem je i on taj koji želi pomoći i spasiti klub koji predstavlja uspješnost hrvatske košarke, nekadašnju uspješnost...

"Situacija je ne neizvjesna, nego je i tragična. Znači, mi smo došli u situaciju da više nemamo 11 igrača zbog neplaćanja kluba prema njima. Hoće li se nešto dogoditi u dva-tri dana, ja zaista ne znam, i hoće li netko shvatiti da mora platiti te igrače, da ti igrači ostanu, da jednog dana njima možemo ostvariti i sportski uspjeh, a na koncu konca i da ga se može prodati, da možemo zaraditi na njemu određenu odštetu."

'Zatvarali smo oči na to kako je Bandić upravljao ovim našim gradom i kako nismo dobili ništa'

Govorio nam je Saša Pavličić-Bekić i kako se 20 godina zatvarale oči na vladavinu Milana Bandića…

"Zatvarali smo oči na to kako je Bandić upravljao ovim našim gradom i kako nismo dobili ništa. Pa, nije Milan Bandić davao novac u sport nego Grad. To nije njegov novac, nego nas građana Grada Zagreba. I pogledajte što smo dobili. Dobili smo to da jedan klub koji je 20 godina uzastopce igrao Euroligu, zbog njegovog kaprica i odnosa prema tadašnjem direktoru Boži Miličeviću, oduzeo je VIP. I VIP kao sponzor koji je tada nosio, koliko se ja sjećam, milijun i pol eura godišnje Ciboni, uzeo je tu igračku, taj novac i usmjerio ga prema Snježnoj kraljici. Ja sam ponosan na Snježnu kraljicu, ali što to nama znači ako nemamo skijaški centar. I sad, ako gledate analogiju prema Ciboni, kako je moguće da je Cibona dobivala veliki novac od Grada Zagreba, 14-15, Aco kaže i 30 milijuna kuna godišnje, kako je moguće onda napraviti takav dug, kako je moguće da je Cibona praktički propala?"

Saša Pavličić - Bekić komentirao je i tvrdnju Maura Lukića, dojučerašnjeg Cibonina direktora koji je uoči finala doigravanja podnio ostavku.

Priopćenje Maura Lukića

"Svoju mesijsku sposobnost nastavio je pričom o GNK Dinamu, istu inicijativu nije on pokrenuo, nego mi, ali se slavodobitno došao slikati u GNK Dinamo, a nije bio u stanju ni zapamtiti da je dug prema GNK Dinamu cca 830.000,00 kn, a ne 3.000.000,00 kuna koliko je zbunjeno lupnuo... Nadalje, taj isti modeni mislioc je djelovao na rukovodećim dužnostima u KK Ciboni skoro dvije i pol godine uz bivšu garnituru koje optužuje za kriminal...Priča kako ih je kazneno prijavio, ali ako je prijavio kao što je danas elaborirao prijavu protiv nas nije ni čudno da se nije dogdilo ništa. I zadnja napomena, na rukovodeću dužnost sigurno nije stigao bez blagoslova pokojnog gradonačelnika... Toliko o vjerodostojnosti!", stoji u priopćenju Maura Lukića koji je naglasio i kako će zbog Acinih laži i kleveta biti prisiljen zaštitu zatražiti na sudu.

Saša Pavličić-Bekić nam je na to kazao:

'Aco Petrović je u roku dva dana dogovorio sve s Dinamom'

"Sedam mjeseci ste u klubu, sedam mjeseci nemate dogovor s Dinamom, onda krene naša akcija. Aco Petrović u roku dva dana dogovori sve s Dinamom. Znači, Aco Petrović je sve dogovorio s Dinamom, nitko drugi. Ako je netko to i mislio, dobro je i mislio, ali u sedam mjeseci se to nije dogodilo. Jako bi čudno bilo da sad to nije Aleksandar Petrović napravio sam. Aleksandar Petrović dignuo je Cibonu do vrha ABA lige svojedobno. No, nakon toga, u trenutku kad je Cibona u vrhu, dolazi do nevjerojatne prodaje Ante Žižića koji je tada držao Cibonu u vrhu. Aco Petrović tada daje ostavku prije utakmice s Mornarom i na kraju smo završili sedmi. Od dana kad je Aco Petrović otišao iz Cibone, jasno i glasno pred svima sad kažem, mi smo imali omjer pobjeda do tada, 10-4. Od tada pa do kraja prvenstva 1-15 ili 1-13. Znači, izgubili smo skoro sve utakmice".

Što je još Saša Pavličić-Bekić kazao sportskom novinaru Silviju Maksanu, o čemu su još pričali, pogledajte u video intervjuu.