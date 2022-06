Košarkaškom klubu Cibona danas 21. lipnja istječe 60. dan kako joj je račun u neprestalnoj blokadi. Sad je na redu stečajni postupak. Nevjerojatno i pomalo šokantno zvuči surova stvarnost bivšeg dvostrukog prvaka Europe da bi se mogao ugasiti, potpuno nestati...

Igrači 4 mjeseca nisu dobili plaću, Prkačin i Gnjidić čak 6

Prije godinu dana klub je isto bio u problematičnoj situaciji, ali ona je bila drugačija. Aco Petrović jučer je na pressici u KC Dražen Petrović brojnim okupljenim novinarima kazao kako su imali petogodišnji plan kako pomoći klubu.

Kazao je Aco i kako su imali pismo namjere stranog investitora i milijun i pol eura neto godišnje. Grad je, naime, bio medijator između njih i kluba, ali nisu uspjeli probiti barijeru i ući u Cibonu. Prema informacijama kojima raspolažemo, igrači 4 mjeseca nisu dobili plaće, a dvojica čak 6. Radi se o kapetanu Roku Prkačinu i Lovri Gnjidiću, dvojici hrvatskih košarkaških dragulja, jednim od najvrijednijim eksponanata u Ciboninoj svlačionici.

Čitava situacija dovela je, dakle, do egzodusa igrača, a da klub nije ubrao ni jedan euro odštete. Također, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nedavno je kazao novinarima svoju viziju problema oko Cibone, a čini se da niti klub, a niti gradonačelnik, jer se i jedni i drugi bave problemom koncesije za dvoranu, ne shvaćaju ono najbitnije. Da se Cibona može ugasiti, da pod hitno treba namaknuti potrebni novac za spas kluba, a ne se čuditi kako je do problema došlo. Jer, svaka je sekunda bitna, dragocjena...

Tomislav Tomašević: 'Kako se može dogoditi da tako povijesni klub uđe u dugove od 40 milijuna kuna?'

"Nakon svega, nova uprava odlazi i nekorektno je stavljati bilo kakvu odgovornost na nas, nego je treba tražiti u Upravi koja je dovela klub u takvu situaciju i staroj gradskoj upravi koja je to dopustila. Očito se katastrofalno upravljalo, jer kako se može dogoditi da tako povijesni klub, koji je osvojio 20. naslov prvaka, uđe u dugove od 40 milijuna kuna?", izjava je Tomislava Tomaševića koja pokazuje na koji način u gradskoj vlasti gledaju na ovaj problem.

Nema tu kruha, kazat će oni koji bolje poznaju situaciju. Ciboni trebaju konkretni potezi poput spasonosne inicijative Saše Pavličića Bekića i Ace Petrovića, kampanje za financijsku pomoć klubu koji duguje, prema izjavi samog Ace, oko 5 milijuna eura, ali poznati hrvatski trener je naglasio kako je dug možda i veći. Što se dobiva uplatom? Spas Cibone. "Ne možemo u startu razmišljati što dobivamo. Svatko ima svoju poveznicu, ali Cibona je puno toga dala Hrvatskoj. Dala je osam izbornika, puno igrača, to pokazuje što znači Cibona u našoj košarci", govori Aco.

Nijedan euro pritom, to je bitno za naglasiti, neće biti servisiran za pokrivanje dugova, njih će se riješiti na drugi način...

Mogući scenariji

Klub, prema mogućim scenarijima, sad može pasti i u najniži rang natjecanja, može se spojiti s nekim drugom klubom i prenijeti sve svoje trofeje, povijest i tradiciju na njega, a ako bude sreće i volje ljudi, svih onih koji vole Cibonu, klub se može spasiti. Iako su svi igrači slobodni, svi se nadaju kako će na kraju tunela zasjati sunce i ostati sjati zauvijek. Među njima je i Lovro Gnjidić, koji se trenutno nalazi s reprezentacijom Hrvatske na okupljanju. Dupla kruna s Cibonom svima je u klubu bio cilj. No, nakon slavlja loša stvarnost kluba i njega, kao i sve, udarila je u glavu.

"Odlazim li iz Cibone? Mislim da ću napraviti ono što je najbolje za mene, a gdje će to biti, stvarno ne znam", kazao nam je jutros Lovro Gnjidić koji bi trebao postati novi igrač Cedevite Olimpije Ljubljana, a njegov prelazak u novi klub, prema pisanju medija, trebao bi postati služben nakon 21. lipnja.

'Slušam svog menadžera'

"To je sve u rukama menadžera, tako da ja, realno, samo slušam svog menadžera. On mi govori gdje idem, gdje je najbolje za mene nastaviti karijeru. Iako, najviše bi ostao u Ciboni možda zbog suigrača, ali ovog trenutka, u ovako stresnoj situaciji, najbolje je da odem negdje drugdje", objašnjava nam Lovro Gnjidić koji nam, na naše pitanje o dugovanjima plaća igračima od 4 mjeseca zakašnjenja i 6 prema njemu i Prkačinu, potvrđuje informaciju koju imamo:

"Da, definitivno je to jedan od razloga zašto odlazim iz Cibone. Znate, naravno da i mene i sve ostale igrače ova aktualna loša situacija u klubu čini tužnim, ali još nije kraj za spas Cibone. Ljudi se trude da se to popravi. Ima nas... Većina igrača u klubu gleda što će, ali nisam baš sad posebno pričao s nikim. Ali, bolje u ovoj situaciji da imam ponuda, nego da ne znam gdje ću. Kako bilo, tužan sam zbog situacije oko Cibone. Evo, sad i u reprezentaciji mi cibonaši o tome razgovaramo. Naša faza zabrinutosti za sudbinu Cibone je, opet to moram kazati, u velikom djelu prošla. Ovo sad je samo jedna realnost da situacija u klubu nije dobra. Nadam se najboljem", završio je Lovro Gnjidić.