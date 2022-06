Košarkaški klub Cibona u ozbiljnim je problemima i prijeti mu gašenje. No, situacija je danas ipak bolja nego što je to bio slučaj prije samo tjedan dana, kad je klub bio bliže propasti nego novom životu.

Klub se (vjerojatno) neće ugasiti, ali...

Višegodišnji očigledni upravljačko-financijski problemi sada su kulminirali do te mjere da je budućnost kluba koji je nekoć dosta davno bio i europski respektabilan, vrlo upitna, iako je teško za povjerovati da će se klub ugasiti.

Prema informacijama koje imamo, onim najnovijim, posljednjima, KK Cibona se najvjerojatnije neće ugasiti, ali kako će izgledati i koje će se metode spasa kluba primjeniti, kako će se i na koji način klub spasiti i koji će igrači igrati za Cibonu u sljedećoj sezoni, to tek treba vidjeti. Iako, u ovako dramatičnoj situaciji, kad je Cibona ostavljena na milost i nemilost, svi raspleti, pa i onaj o gašenju, su teoretski mogući, ali opet ponavljamo, malo je vjerojatno da će se klub ugasiti...

Cibona je preveliko košarkaško-sportsko ime da bi se ugasila

Jer ipak, Cibona je preveliko košarkaško i sportsko ime da bi se samo tako ugasila, nestala s košarkaške karte, pa i onih najvećih klubova Europe. To ne bi bio samo udarac za hrvatsku košarku i sport općenito, nego i za Vladu RH, pa i samog premijera Andreja Plenkovića, velikog košarkaškog zaljubljenika koji, poput gradskih vlastodržaca (čitaj Tomaševića i ekipe), ne fermaju Cibonu ni pet posto. Ovo što se sad događa sa Cibonom veliki je šamar svima, ne samo njima i ogledalo kako ti ljudi pristupaju problemima i rade, na kraju krajeva, svoj posao.

Igrači 4 mjeseca nisu dobili plaće, dvojica zvijezda čak 6

Jer, dopustiti da se Ciboni, jednom košarkaškom velikanu, događaju ovako kataklizmične stvari, to je sramota za apsolutno sve i dokaz da se u hrvatskoj košarci i sportu općenito ne radi dobro i da nešto opako ne štima. I sportske djelatnike i političare koji se tako kunu u hrvatski sport, a sad sa strane poput najvećeg krvnika gledaju kako se Cibona koprca smrtno ranjena.

Dakle, trenutna situacija je takva da igrači 4 mjeseca nisu dobili plaće, dok dvojica košarkaša čak 6 mjeseci nisu dobila zasluženo zarađena primanja, a među tom dvojicom mladih zvijezda je i kapetan Roko Prkačin. Trenutno su sada svi košarkaši Cibone slobodni i kao takvi su na meti ostalih klubova, pa je pitanje koliko će aktualnih igrača uopće i ostati. Ciboni prijeti egzodus, ali kakav, to tek treba vidjeti. Nadamo se kako neće biti veliki i kako će glavnina igrača ostati i igrati za Cibonu i sljedeće sezone. Priča u košarkaškim krugovima ide u tom smjeru da, automatizmom toga da košarkaši nisu dobili plaće, igrači su dobili raskid ugovora i oni su, kao što smo rekli - slobodni!

Što se tiče samog kluba, čak tri Uprave promijenjene se u jednoj godini, a ova posljednja (investicijski fondovi) ima problem sa, kao što to već i ptice na grani znaju jer se posljednjih dana u hrvatskim medijima podosta piše o tome, koncesijom dvorane. Uvjet, navodno, te zadnje Uprave je bio da im Grad Zagreb da koncesiju na dvoranu što im Grad Zagreb ne da, a Uprava traži sigurnost upravo u dvorani KC Dražen Petrović, odnosno da im se omogući da KK Cibona kao takva nema nikakva davanja prema dvorani, a da će oni sve ostalo pokriti.

Mirko Novosel je 1987. radio slično kao sad što pokušavaju Aco i ekipa

E sad, postoji priča koja je sve glasnija posljednih dana da se klub neće ugasiti, da će biti spašena, upravo zbog nove ekipe koja se pojavila za spas Cibone okupljene oko Ace Petrovića i Saše Pavličića Bekića. Spomenuti žele spasiti Ciboni nevezano za investicijske fondove, na način da žele animirati javnost i sve one koji mogu donirati novčanu ciglicu, kao što je to Mirko Novosel 1987. radio za Cibonu, odnosno da se uplate SOS sredstva na zaštićeni račun jer je klub u blokadi, bitno za naglasiti i provjerljivi račun, u slučaju da ako sve ne prođe što planiraju, da se ljudima koji su dali financisku pomoć, novce, istima i vrate.

Kako bilo, veliki je ovo zahvat i u KK Ciboni trenutno nema operativca, objašnjavaju nam oni koji su bolje upućeni u ovu temu i stanje u Ciboni, tko bi se s tim bavio. Aco Petrović ima super ideju, za svaku pohvalu, palac gore za incijativu, međutim kad krenu uplate, a već su krenule (Iz Francka stižu uplate, njih čak 11 po 5000 eura), nije jasno kako će to sve završiti. Može se dogoditi i fijasko po tom pitanju. I na kraju krajeva, taj sav novac opet treba prebaciti na račun Cibone, da bude legalno sa računa Cibone uplaćen, a koji recimo sutra ili preksutra ide u stečaj. Jer, račun ne smije biti duže od 60 dana u blokadi, jer onda klub ide u stečaj.

Da, puno je sad tih pravnih zavrzlama po tom pitanju u koje ne želimo ulaziti. Grad Zagreb na čelu s Tomislavom Tomaševićem ne želi sudjelovati u spasu Cibone, jer klub ima određeni dug prema Gradu i zato upravo "drugovi", kojima je bitnije da im se Trg u Zagrebu zove po zločincu Titu, nego da se jedan tako veliki sportski klub spasi i da oni u tome aktivno pomognu, sudjeluju, a to mogu i imaju meganizme i alate za to. Ne, Tomašević i ekipa zato traže nekakvu odgovornost onih koji su u posljednjih 20 godina radili u i oko KK Cibona, a ti gradski "drugovi", koji vode Grad Zagreb, imaju najveću moguću odgovornost za spasiti Cibonu, a oni to ne žele, brišu ruke i kukavički se pravdaju kojekakvim alibi pričama....

Dinamo se, recimo, obvezao pomoći Ciboni, na način da će im oprostiti svoj dug, a Tomašević i njegovi drugovi komesari prave se grbavi i ostavljaju Cibonu na milost i nemilost neprihvatljivoj sudbini.

Grad Zagreb ima sve u svojim rukama

Grad Zagreb, treba to naglasiti i jasno reći, bez rukavica, ima sve u svojim rukama rukama i upravo su Tomašević i društvo ti koji bi trebali biti u prvom startnom redu za pomoć jednom takvom velikom sportskom klubu, jednom od simbola Grada kojeg vode. Zašto? E pa zato što je Grad vlasnik dvorane u poslovnih prostora pod Tornjem. Znači, bivša gradska vlast u Zagrebu na čelu s pokojnim Milanom Bandićem je napravila super stvar za Grad. Dvoranu i sve poslovne prostore prebacili su u gradsko vlasništvo i Grad Zagreb je vlasnik KC Dražen Petrović. No, jasno kako je to loše sad za klub i kako ovu situaciju čini još težom.

Ako je, dakle, Grad taj koji ima vlasništvo nad prostorima i samom dvoranom, onda može i političkom voljom odlučiti da se klub spasi. "To je jedino normalno rješenje za spas kluba", govori nam osoba koja jako dobro poznaje samu situaciju u i oko KK Cibona.

"Bez volje Grada Zagreba mislim da se teško može sanirati ova nastala šteta i sama situacija", objašnjava nam izvor.

Najbitnije od svega je da nakon KK Zagreba koji se uglasio, Jollyja, Cedevite koja je ptišla put Ljubljane, da se Cibona ne ugasi nego da ostane živa. To je trenutno najbitnije za hrvatsku košarku. To se jednostavno ne smije dogoditi. E sad, tko će što pomoći, kako, svi prijedlozi su dobro došli.