"Bilo je osam, na trgu cvijeća", poveo je navijanje, poveo je pjesmu kapetan Cibone Roko Prkačin (19) jučer u ispunjenom Draženovu domu, nakon pobjede u majstorici, petoj utakmici finalne serije za prvaka Hrvatske u košarci protiv Zadra, serije kakvu već dugo nismo gledali...

Ludnica u dvorani

U dvorani je nastala ludnica, nakon tri godine Cibona je podigla pehar najbolje momčadi u zemlji. Pet utakmica bilo je potrebno Ciboni da 20. put postane prvak Hrvatske, pet utakmica od kojih je u svakoj odlučivao jedan koš, jedna lopta protiv velikog rivala...

Nezapamćeno, dramatično, košarkaški sladokusci mogli su uživati u srazu Cibone i Zadra. Gašper Okorn, slovenski trener, tako je doveo Cibonu do dvostruke krune u ovoj sezoni...

Dan nakon porazgovarali smo s Rokom Prkačinom, koji je zabio 14 poena uz 5 skokova i 6 asistencija. Toni Nakić je, inče, proglašen MVP-em finalne serije.

"Kako se osjećam? Dosta umorno moram vam priznati. Bio je to baš pravi fight, definitivno fight, od prve do zadnje sekunde serije. Jako teška serija. Ali, ovako je nekako slađe, veća je čar osvojiti. Rekao bih da mi je to najteža serija u karijeri, utakmica izjednačena, sami koševi na kraju, ukupni rezultat to i potvrđuje. Neka je tako bilo, veći je gušt tako uzeti naslov prvaka", kazao nam je Roko Prkačin i dodaje:

Emotivno u Draženovu domu

"Emocije kod svih nas, i u dvorani i među nama u svlačionici, bile su visoke. Slavlje bi najradije prešutio", sa smijehom nam govori Roko Prkačin...

"To neka ostane među nama", dodao je dobro, pobjednički raspoloženi Roko...

"Vratilo nam se sve, puno smo uložili u ovo. Najteže nam je u seriji bilo to što smo oboje kontra momčadi, mi trčimo jer smo mladi i nabrijani, oni vole usporiti ritam. Bila je to, stoga, bitka oko vođenja ritma utakmice, tko će imati inicijativu, tko će zauzeti gard i kontrolu. Što se tiče cijele sezone, najteže nam je bilo održati glave, zajedništvo i da igramo svi kao momčad. Sezona je ipak duga, dogodila se i promjena trenera, ispalo je na kraju sve odlično", objašnjava nam Roko i na naše pitanje je li mu bio pritisak igrati finalnu seriju s predznakom jednog od nositelja igre, uz Nakića i Matea Drežnjaka, odgovara nam:

"Trofej je tu, ne mogu reći da nisam uspio, jel' tako? Ni moji doma nemaju više ništa za reći više od ovoga, nakon ovoga."

Teška vremena, prijatelju moj

No, što sad, da li jutro donosi kraj? Naime, Cibona je ostala bez predsjednika i direktora, ostat će i bez dvorane, nitko ne zna što će biti sutra, hoće li opstati ni tko su potencijalni investitori. Ostaju i bez ponajboljeg igrača Danka Brankovića, koji će otići bez odštete. Bilo je teških vremena pod Tornjem, ali ovako se što nikada nije dogodilo, košarkaški kroničari i novinari koji prate ovaj sport tako barem govore i pišu...

Nakon turbulencija u odnosima s Gradom vezanim uz dvoran najavljen investitor se povukao, o sanacija duga od pet milijuna eura, kao i proračun za iduću sezonu od 2,5 milijuna eura, ostali su neriješena pitanja, zabrinjavajuća... Novac je postao problem, novca u klubu, prema medijskim napisima, nema!

Teško je uopće i zamisliti da bi se Cibona mogla ugasiti ili neku takvu katastrofu doživjeti, vjerujemo da će se naći rješenje za sve probleme, Cibona je preveliki košarkaški klub da bi se dopustilo da doživi neku lošu sudbinu. Vjeruje li to i Roko, igrači, ljudi podno Tornja?

'Koncentriran sam sad na reprezentaciju'

"Ne znam što da vam kažem, ja o tome ništa ne mogu reći. Vjerujem da struka radi najbolji mogući posao za klub, da se uspijemo izvući iz svih problema u kojima se trenutno nalazi i da situacija ide prema boljem".

A kakva je situacija s Rokom, ide li na NBA draft ovoga ljeta, kakvo će mu ono biti?

"Ne idem za sad na draft, koncentriran sam samo na reprezentativni prozor. Sad 15. imamo pripreme, reprezentacija Hrvatske mi je sad primarna i najbitnija. Nigdje na more neću ići, mislim da ne".

Kapetan Zadra Dominik Mavra nije bio zadovoljan suđenjem. Kazao je nakon utakmice da je ono bilo sramotno. Rekao je da se pogledaju sudački kriterij u Zagrebu i Zadru i neka ih se usporedi i da to ne traje samo ovu seriju, nego duže vremena...

'Suđenje? Sve vam je to subjektivno'

"Morao bih pogledati utakmicu za komentar o suđenju. Suđenje igra ulogu u sportu, to svi znamo, a to što se oni žale, vjerojatno imaju razlog za to, ali evo, nemam baš nekog komentara na to sve... Bilo je ljutnje na suđenje kroz utakmicu, ali oni su i vodili jednim njenim dijelom, tako da ne vjerujem. Teško je to komentirati, sve vam je to subjektivno", zaključio je Roko Prkačin.