FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČESTITAMO /

Susjedi će noćas slaviti! Pogođen Eurojackpot, evo gdje ide 10 mil. €: I Hrvat osvojio lijep iznos

Susjedi će noćas slaviti! Pogođen Eurojackpot, evo gdje ide 10 mil. €: I Hrvat osvojio lijep iznos
×
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Sljedeće, 19. kolo je u petak, 6. ožujka

3.3.2026.
21:16
danas.hr
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U večerašnjem izvlačenju 18. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi:

1, 9, 14, 35, 49 – 2, 10, koji su nekome u Sloveniji donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 10.000.000,00 eura.

U Hrvatskoj je osvojen dobitak u kategoriji 5 pogođenih brojeva, sretnik će dobiti 79.686,70 eura.  Igrač je, uplatio jednu kombinaciju na 4 kola pretplate i za 8,00 eura, dobio 79.686,70 eura. Listić je uplaćen na prodajnom mjestu:

HRVATSKA LUTRIJA, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE BB, SPLIT.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 06.03.2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura

EurojackpotNovacHrvatska LutrijaSlovenija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx