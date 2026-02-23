FREEMAIL
NOVE IDEJE /

Najveći problem hrvatskog tenisa dobiva rješenje: Zdravko Marić otkrio plan

Najveći problem hrvatskog tenisa dobiva rješenje: Zdravko Marić otkrio plan
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'U grubim crtama - ne tražimo nešto megalomanski, niti arhitektonske ekshibicije'

23.2.2026.
17:32
Hina
Goran Stanzl/PIXSELL
U Zagrebu je održana sjednica Skupštine Hrvatskog teniskog saveza, na kojoj je, među ostalim, prihvaćeno financijsko izvješće za 2025. te izvješće o radu predsjednika HTS-a i Upravnog odbora od posljednje sjednice Skupštine, objavio je HTS.

Tijekom prezentacije potonjeg izvješća najvažniju informaciju prenio je članovima Skupštine predsjednik HTS-a Zdravko Marić, a tiče se plana izgradnje nacionalnog teniskog centra:

„Radi se na odabiru lokacije. U grubim crtama - ne tražimo nešto megalomanski, niti arhitektonske ekshibicije. Struka je rekla da nam treba natkriven teren tvrde podloge, gdje ćemo moći održavati kampove i treninge, te priređivati manje turnire, poglavito mlađih kategorija. Želja je da imamo adekvatnu infrastrukturu i za fizičku pripremu, za rehabilitaciju, a da se onda i ured Hrvatskog teniskog saveza preseli tamo, Dakako, trebaju nam i tereni vani, kombinacija zemljanih i tvrdih. U fazi smo izrade idejnog rješenja koje ćemo prilagoditi toj lokaciji. Mnogo više konkretnih detalja nemamo, ali se nadam da ćemo do sljedeće Skupštine imati više“, rekao je Marić.

Skupština je potvrdila člana Upravnog odbora ispred najuspješnijeg kluba u prethodnoj kalendarskojgodini – to je Mihovil Švigir iz HTK Zagreb. Prihvaćena je informacija o provedenoj Samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola u sportskom savezu za 2025. godinu.

Zdravko MarićHtsHrvatski Teniski Savez
