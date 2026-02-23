FREEMAIL
WTA LJESTVICA /

Novi skok najbolje hrvatske tenisačice: Pogledajte na kojemu se mjestu sada nalazi

Novi skok najbolje hrvatske tenisačice: Pogledajte na kojemu se mjestu sada nalazi
Foto: Mohamed Faiz Khan/Alamy/Profimedia

Uz Ružić, među 100 najboljih su i Petra Marčinko te Donna Vekić, koje su pale za po jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan pa su sada 70. i 100. igračica svijeta.

23.2.2026.
11:02
Hina
Mohamed Faiz Khan/Alamy/Profimedia
Najbolja hrvatska tenisačica, 23-godišnja Antonia Ružić ovoga tjedna ima svoj novi najbolji renking u karijeri, nakon plasmana u četvrtfinale WTA 1000 turnira u Dubaiju skočila je za 16 mjesta i sada drži 51. poziciju na WTA ljestvici.

Uz Ružić, među 100 najboljih su i Petra Marčinko te Donna Vekić, koje su pale za po jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan pa su sada 70. i 100. igračica svijeta. Arina Sabalenka i dalje je uvjerljivo na vrhu ispred Poljakinje Ige Swiatek i Kazahstanke Jelene Ribakine.

