Javio se Sigur: 'Želim zahvaliti igračima Rijeke...'

Ne stišavaju se tenzije nakon još jednog vatrenog Jadranskog derbija. Na Poljudu je slavio domaćin 1-0 pogotkom Marka Livaje, a nakon utakmice se najmanje pričalo o rezultatu.

Još jednom se pod kritikama našao sudac Dario Bel, a posebno se istiće situacija kada je crveni karton zbog pljuvanja (?!) dobio Niko Sigur. Mladi Hajdukov igrač se danas oglasio tim povodom i demantirao situaciju:

"Ono zbog čega sam dobio crveni karton bilo je nepravedno i sudac je to krivo protumačio. Želim zahvaliti igračima HNK Rijeka oko mene koji su vjerovali da sam nevin. Žao mi je što smo klub i ja predstavljeni na ovaj način. Osjećam se mirno jer Bog zna moje namjere i iskreno ih se ispričao da sam namjerno učinio ono za što me optužuju", stoji u njegovoj objavi.

Kako će se situacija razviti treba vidjeti, ali svakako je žalosno da se često nakon velikih utakmica spominju iste situacije i isti ljudi.

Foto: Screenshot/Instagram: nikosigur

