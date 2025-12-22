Izašle su vrijednosti igrača SHNL-a: Hajdukovom dragulju jako skočila cijena, a Rijekinom pala

Transfermarkt je ažurirao vrijednosti igrača za SHNL. Vrlo je zanimljivo pogledati koji su igrači porasli, a koji pali u cijeni. Što se najvrjednijih igrača tiče nema promjene. Toni Fruk i Ismael Bennacer su na vrhu.

Obojica vrijede devet milijuna eura. Fruk je toliko vrijedio i prije, a Alžircu je pala cijena za jedan milijun. Najviše je u cijeni porastao čovjek kojeg žele najveći europski klubovi. Riječ je o Branimiru Mlačiću kojeg Transfermarkt cijeni na 4 milijuna eura, to je 3,2 milijuna eura nego prije. Mlačić sad vrijedi jednako kao Niko Sigur, a u Hajduku je vrjedniji samo Rokas Pukštas na pet milijuna eura.

Na 4 milijuna eura je i Slavenov dragulj Adriano Jagušić kojem je cijena porasla za 2.2 milijuna eura. Najveći pad je doživio Rijekin Niko Janković, ozljeda i mala minutaža ga je koštala 3 milijuna eura i sada vrijedi 3 i pol milijuna. Kod Dinama je za milijun eura pao Ronaël Pierre-Gabriel, a za milijun je porastao Arber Hoxha. Obojica su sad na 2 i pol milijuna eura.

Marko Livaja je na 3 milijuna eura što je pad od pola milijuna eura,

