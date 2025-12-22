FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRO ZANIMLJIVO /

Izašle su vrijednosti igrača SHNL-a: Hajdukovom dragulju jako skočila cijena, a Rijekinom pala

Izašle su vrijednosti igrača SHNL-a: Hajdukovom dragulju jako skočila cijena, a Rijekinom pala
×
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Najviše je u cijeni porastao čovjek kojeg žele najveći europski klubovi

22.12.2025.
15:46
Sportski.net
Goran Kovacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Transfermarkt je ažurirao vrijednosti igrača za SHNL. Vrlo je zanimljivo pogledati koji su igrači porasli, a koji pali u cijeni. Što se najvrjednijih igrača tiče nema promjene. Toni Fruk i Ismael Bennacer su na vrhu.

Obojica vrijede devet milijuna eura. Fruk je toliko vrijedio i prije, a Alžircu je pala cijena za jedan milijun. Najviše je u cijeni porastao čovjek kojeg žele najveći europski klubovi. Riječ je o Branimiru Mlačiću kojeg Transfermarkt cijeni na 4 milijuna eura, to je 3,2 milijuna eura nego prije. Mlačić sad vrijedi jednako kao Niko Sigur, a u Hajduku je vrjedniji samo Rokas Pukštas na pet milijuna eura.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

Na 4 milijuna eura je i Slavenov dragulj Adriano Jagušić kojem je cijena porasla za 2.2 milijuna eura. Najveći pad je doživio Rijekin Niko Janković, ozljeda i mala minutaža ga je koštala 3 milijuna eura i sada vrijedi 3 i pol milijuna. Kod Dinama je za milijun eura pao Ronaël Pierre-Gabriel, a za milijun je porastao Arber Hoxha. Obojica su sad na 2 i pol milijuna eura. 

Marko Livaja je na 3 milijuna eura što je pad od pola milijuna eura,

POGLEDAJTE VIDEO: FNC 26 oduševio, Vaso Bakočević i Miloš Janičić su glavne priče lude noći

TransfermarktHnlToni FrukNiko Janković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VRO ZANIMLJIVO /
Izašle su vrijednosti igrača SHNL-a: Hajdukovom dragulju jako skočila cijena, a Rijekinom pala