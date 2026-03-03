FREEMAIL
SUNDAY ROSE /

Čudno ponašanje kćeri Nicole Kidman izazvalo komentare na društvenim mrežama

Čudno ponašanje kćeri Nicole Kidman izazvalo komentare na društvenim mrežama
Foto: Jack Tribeca/Bestimage/Profimedia

Kći Nicole Kidman i Keitha Urbana sve je ozbiljnije u svijetu mode, no društvene mreže pune su negativnih komentara koji modnu industriju optužuju za nepotizam

3.3.2026.
11:31
Hot.hr
Jack Tribeca/Bestimage/Profimedia
Djeca poznatih i slavnih nerijetko biraju krenuti profesionalnim putevima svojih roditelja, no kći Nicole Kidman i Keitha Urbana nije odabrala ni glumu ni glazbu. Premda joj je majka jedna od najcjenjenijih glumica današnjice, a otac poznati country glazbenik, 17-godišnja Sunday Rose sve sigurnije gradi svoje ime u svijetu mode.

Foto: Castel Franck/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Nakon što je u jesen 2024. na Tjednu mode u Parizu nosila reviju luksuznog brenda Miu Miu, Sunday Rose ovog je vikenda nosila reviju Calvina Kleina za jesen 2026.

I dok je harala pistom u predimenzioniranom bež baloneru s trendi kožnim ovratnikom, pozornost s odjeće odvratio je njezin čudan hod po pisti.

@instyle Sunday Rose Kidman-Urban went redhead like mom Nicole for @Calvin Klein’s #NYFW ♬ original sound - InStyle Magazine

Kako su primijetili korisnici društvenih mreža, njezin hod po pisti bio je daleko od prirodnog, šarmantnog koračanja, a njezin izraz lica djelovao je oštro i neprivlačno. 

Naravno, nisu izostali ni šaljivi komentari na račun nepotizma.

Mnogi su ti koji tvrde kako je čast nositi reviju ovog poznatog brenda dobila isključivo radi poznatih roditelja, a velik broj "lajkova" dobio je komentar u kojem je jedan korisnik TikTok-a napisao da 17-godišnjakinja izgleda kao da ide održati ozbiljan razgovor s majkom o ponašanju njezinog oca.

Inače, Nicole Kidman i Keith Urban u braku su dobili dvije kćeri, Sunday Rose i Faith Margaret. Par se vjenčao 2006. godine u Australiji i donedavno su slovili za jedan od stabilnijih parova na svjetskoj sceni. Međutim, prije otprilike pola godine proširila se vijest o narušenoj ljubavnoj i obiteljskoj idili.

Kidman je 30. rujna službeno podnijela zahtjev za razvod, a stvar je finalizirana početkom 2026. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Trofej Svjetskog prvenstva na turneji po Meksiku čuvaju kolone specijalaca i duge cijevi

