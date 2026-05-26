FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RTL-ov show /

Šok u 'Igri chefova': Kandidati morali skuhati jelo u samo 25 minuta, uslijedila drama u kuhinji

Šok u 'Igri chefova': Kandidati morali skuhati jelo u samo 25 minuta, uslijedila drama u kuhinji
×
Foto: rtl

Dio natjecatelja odahnuo je zbog dodatnog vremena, dok su drugi požalili što od početka nisu krenuli s ambicioznijim jelima

26.5.2026.
22:51
Hot.hr
rtl
VOYO logo
VOYO logo

Nakon zahtjevnog timskog izazova u kojem su kuhali za osoblje Croatia Airlinesa, članovi plavog i sivog tima završili su u eliminacijskom krugu, gdje ih je dočekao jedan od najnapetijih zadataka dosad u RTL-ovom showu "Igra chefova".

Natjecatelji su ovoga puta krenuli na simbolično gastronomsko putovanje Europom. Uz “ukrcajne karte” morali su odabrati jednu od tri destinacije – Madrid, Pariz ili Prag – te osmisliti jelo inspirirano kuhinjom grada koji su izabrali. Pravi šok nastao je kada je voditeljica Marijana otkrila koliko vremena imaju za pripremu.

"Vaš let, odnosno trenutak kada jelo mora biti gotovo, polijeće za 25 minuta", poručila je kandidatima.

Objava je izazvala nevjericu i paniku u kuhinji.

"Dvadeset pet minuta? Nema šanse da stignem napraviti ono što sam zamislio", priznao je Dejan, dok je Valentina kroz smijeh komentirala kako će biti zadovoljna ako uspije skuhati krumpire na vrijeme.

No taman kada su se kandidati pokušali prilagoditi nemogućim rokovima, produkcija im je priredila novi preokret. Vrijeme kuhanja ipak je produženo na ukupno 40 minuta.

Dio natjecatelja odahnuo je zbog dodatnog vremena, dok su drugi požalili što od početka nisu krenuli s ambicioznijim jelima.

"Da sam znao ranije, sigurno bih radio nešto puno složenije", komentirao je Bartol.

Novi izazov ponovno je donio napetu atmosferu, improvizaciju i utrku s vremenom, a kandidati su morali pokazati koliko brzo mogu reagirati pod pritiskom.

Igra chefova emitira se od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u, dok je epizode moguće pogledati i ranije na platformi Voyo.

 

Igra ChefovaTvRtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike