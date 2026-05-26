Šok u 'Igri chefova': Kandidati morali skuhati jelo u samo 25 minuta, uslijedila drama u kuhinji

Nakon zahtjevnog timskog izazova u kojem su kuhali za osoblje Croatia Airlinesa, članovi plavog i sivog tima završili su u eliminacijskom krugu, gdje ih je dočekao jedan od najnapetijih zadataka dosad u RTL-ovom showu "Igra chefova".

Natjecatelji su ovoga puta krenuli na simbolično gastronomsko putovanje Europom. Uz “ukrcajne karte” morali su odabrati jednu od tri destinacije – Madrid, Pariz ili Prag – te osmisliti jelo inspirirano kuhinjom grada koji su izabrali. Pravi šok nastao je kada je voditeljica Marijana otkrila koliko vremena imaju za pripremu.

"Vaš let, odnosno trenutak kada jelo mora biti gotovo, polijeće za 25 minuta", poručila je kandidatima.

Objava je izazvala nevjericu i paniku u kuhinji.

"Dvadeset pet minuta? Nema šanse da stignem napraviti ono što sam zamislio", priznao je Dejan, dok je Valentina kroz smijeh komentirala kako će biti zadovoljna ako uspije skuhati krumpire na vrijeme.

No taman kada su se kandidati pokušali prilagoditi nemogućim rokovima, produkcija im je priredila novi preokret. Vrijeme kuhanja ipak je produženo na ukupno 40 minuta.

Dio natjecatelja odahnuo je zbog dodatnog vremena, dok su drugi požalili što od početka nisu krenuli s ambicioznijim jelima.

"Da sam znao ranije, sigurno bih radio nešto puno složenije", komentirao je Bartol.

Novi izazov ponovno je donio napetu atmosferu, improvizaciju i utrku s vremenom, a kandidati su morali pokazati koliko brzo mogu reagirati pod pritiskom.

