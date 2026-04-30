Lisa Kudrow i dalje zgrće milijune od ‘Prijatelja’: Otkrila o kojom se iznosu radi

Lisa Kudrow, zvijezda kultne serije “Prijatelji”, otvoreno je progovorila o zaradi koju i danas ubire od ovog bezvremenskog sitcoma — više od 20 godina nakon njegova završetka.

Glumica, koja je u svih 10 sezona (emitiranih od 1994. do 2004.) utjelovila neponovljivu Phoebe Buffay, otkrila je da joj serija i dalje donosi vrtoglavih 20 milijuna dolara godišnje. To je priznala u intervjuu za The Times, prisjećajući se projekta koji je obilježio njezinu karijeru — i to nakon što ga je ponovno pogledala poslije tragične smrti kolege Matthewa Perryja 2023. godine.

Povratak seriji nakon tragedije

“Nakon što je Perry umro, ponovno sam pogledala seriju. Prije toga sam je gledala samo kako bih vidjela svoje greške ili što sam mogla bolje. Ali ovaj put sam prvi put stvarno shvatila koliko je serija bila sjajna. Što god dalje radili, nikada više nećemo doživjeti nešto slično”, iskreno je priznala Kudrow.

Tko je briljirao na ekranu

Dodala je kako smatra da je “dobro odglumila” Phoebe, no nije štedjela pohvale na račun kolega. Jennifer Aniston i Courteney Cox opisala je kao “nevjerojatne” u ulogama Rachel i Monice, dok je Davida Schwimmera i Matta LeBlanca istaknula zbog “urnebesnih” izvedbi. Ipak, priznaje — Matthew Perry bio je klasa za sebe. “Jednostavno je bio iznad svih kao duhoviti i sarkastični Chandler”, rekla je.

Iako su “Prijatelji” na ekranu prikazivali gotovo idealiziranu, nevinu svakodnevicu, stvarnost iza kulisa bila je znatno drugačija. Kudrow je bez uljepšavanja opisala atmosferu na setu, posebno odnos scenarista prema glumcima.

Šokantne uvrede iza kamere

“Iza kulisa su se događale zlobne stvari. Snimali smo pred 400 ljudi uživo i ako bi netko pogriješio repliku ili ne bi dobio pravi odgovor, scenaristi bi znali reći: ‘Zar ova kuka ne zna čitati? Ni ne trudi se. Sj**la je moju rečenicu’”, otkrila je.

Tu nije stala — tvrdi da su u scenarističkoj sobi često vođeni i neprimjereni razgovori.

“Dečki su znali ostajati do tri ujutro i raspravljati o svojim seksualnim fantazijama o Jennifer i Courteney. Bilo je brutalno. Ali većinom su to bili muškarci koji su očajnički pokušavali napisati scenarij, pa sam si govorila: ‘Govori što hoćeš iza mojih leđa, dok to ne čujem, nije važno’”, ispričala je.

Unatoč svemu što se događalo iza kamera, Kudrow naglašava da nikada neće govoriti loše o seriji. “Prijatelji” su, kaže, i dalje nevjerojatni — čak i 22 godine nakon što su se posljednji put emitirali.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni David Attenborough uskoro slavi 100. rođendan: Proslavit će to objavom neviđenih snimki