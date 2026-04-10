FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE BI PONOVILA

Lisa Kudrow nakon poroda donijela odluku koju bi osudile brojne majke

Lisa Kudrow nakon poroda donijela odluku koju bi osudile brojne majke
×
Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock Editorial/Profimedia

Lisa Kudrow iznenadila je javnost iskrenim priznanjem o razdoblju nakon rođenja sina. Kako je otkrila, poslovnim se obavezama vratila već deset dana nakon poroda

10.4.2026.
9:55
Hot.hr
Ken McKay/ITV/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Američka glumica i producentica, Lisa Kudrow, najpoznatija je po ulozi Phoebe Buffay u seriji "Prijatelji". Zahvaljujući ulozi Pheobe, glumica je postala jedna od najprepoznatljivijih televizijskih zvijezda 1990-ih. Osim toga, ostvarila je zapažene uloge u filmu i televiziji te sudjelovala u brojnim produkcijskim projektima.

Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd/Alamy/Profimedia

Gostujući na američkoj televiziji CBS, 62-godišnja Kudrow se prisjetila razdoblja nakon rođenja sina Juliana, kojeg ima s Michelom Sternom.

Objasnila je da se vrlo brzo nakon poroda vratila poslovnim obvezama pa je već deset dana kasnije sudjelovala na sastanku vezanom za film "Analyze This", u kojem je trebala igrati Lauru Sobel.

Iako je njezin agent u početku smatrao da ima dovoljno vremena prije početka snimanja, situacija se ubrzo promijenila jer je američki glumac Billy Crystal na sastanku odlučio ubrzati početak rada, što je značilo da se Kudrow morala gotovo odmah vratiti profesionalnim obavezama nakon poroda.

Foto: AdMedia/Sipa Press/Profimedia

Kudrow je ispričala da je u početku očekivala kako će snimanje filma započeti tek u srpnju, no planovi su se brzo promijenili pa je morala znatno ranije otputovati u New York kako bi odradila svoje scene.

Premda su je svi uvjeravali da može uskladiti posao i brigu o novorođenčetu, Kudrow je osjećala da je prerano odvajati se od bebe stare tek deset dana. Iako je odradila svoje snimanje, danas na tu odluku gleda kao na pretjerano zahtjevan i pomalo nerazuman potez, naglašavajući da tako nešto više nikada ne bi ponovila.

Lisa KudrowPrijateljiHollywood
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike