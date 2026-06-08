Finale Igre chefova donijelo je četiri slijeda, vrhunske chefove u žiriju i veliku napetost. Donosimo detalje završnog izazova

Veliko finale kulinarskog showa 'Igre chefova' na platformi Voyo donijelo je spektakularnu završnicu ispunjenu vrhunskom gastronomijom, emocijama i neizvjesnošću. Trojica finalista našla su se pred najzahtjevnijim zadatkom dosad – u samo četiri sata morali su osmisliti i pripremiti meni od četiri slijeda te poslužiti ukupno 40 tanjura pred renomiranim chefovima i gastronomskim stručnjacima. Ulog nikada nije bio veći, a svaki detalj mogao je odlučiti o konačnom ishodu natjecanja.

Foto: Voyo

Povratak bivših natjecatelja donio dodatnu dinamiku

Finalna epizoda započela je iznenađenjem za natjecatelje. U kuhinju su se vratili bivši kandidati koji su postali članovi brigada i ključna podrška finalistima tijekom posljednjeg izazova.

Timovi su formirani kroz nekoliko krugova biranja, nakon čega je uslijedila utrka s vremenom. Organizacija rada, komunikacija i sposobnost vođenja tima pokazali su se jednako važnima kao kulinarsko znanje i kreativnost.

Foto: Voyo

Ugledni gosti ocjenjivali su svaki detalj

Posebnu težinu finalu dali su gosti iz samog vrha regionalne gastronomske scene. Za stolom su sjedili poznati chefovi i stručnjaci koji su pažljivo analizirali svaki slijed, od prezentacije i tehnike do okusa i balansa sastojaka.

Njihovi komentari otkrili su koliko je visoka razina kuhanja dosegnuta u završnici prve sezone te koliko su finalisti napredovali tijekom natjecanja.

Foto: Voyo

Foto: Voyo

Foto: Voyo

Hladna i topla predjela pokazala kreativnost finalista

Prvi slijed donio je različite interpretacije brancina, pri čemu je svaki natjecatelj predstavio vlastiti stil i kulinarsku filozofiju. Žiri je posebno isticao preciznost izvedbe i promišljeno kombiniranje sastojaka.

U toplim predjelima uslijedili su još odvažniji koncepti. Na tanjurima su se našli morski i kontinentalni elementi, tradicionalne inspiracije spojene s modernim tehnikama te kombinacije koje su izazvale brojne reakcije među gostima.

Upravo je ovaj dio večeri pokazao koliko su nijanse važne u profesionalnoj gastronomiji.

Foto: Voyo

Deserti donijeli najveću napetost

Posljednji slijed tradicionalno je i najstresniji trenutak svakog finala, a ni ovoga puta nije bilo drukčije. Finalisti su predstavili tri potpuno različita koncepta deserta, oslanjajući se na slojevite okuse, kreativne kombinacije i preciznu izvedbu.

Napetost u kuhinji rasla je iz minute u minutu, a svaki detalj posluživanja bio je pod povećalom stručnog žirija. Upravo su deserti trebali dati konačan odgovor na pitanje tko je najbolje izdržao pritisak velikog finala.

Foto: RTL

Foto: Rtl

Finale Igre chefova pokazalo koliko je hrvatska kulinarska scena napredovala

Osim natjecateljskog dijela, završnica emisije poslala je snažnu poruku o važnosti timskog rada, discipline i strasti prema gastronomiji. Stručnjaci su istaknuli kako bi velik broj tanjura predstavljenih u finalu bez problema mogao pronaći mjesto u renomiranim fine dining restoranima. Prva sezona showa 'Igre chefova' tako je zaključena na visokoj razini, potvrdivši da domaća kulinarska scena ima novu generaciju talentiranih kuhara spremnih za najveće izazove. Tko je na kraju osvojio titulu pobjednika i podigao trofej prve sezone, gledatelji mogu doznati u finalnoj epizodi dostupnoj na platformi Voyo.