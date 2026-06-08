'Karmela' o najvećem izazovu u 'Divljim pčelama': 'Bilo me strah, ali ja se bacim na glavu'

RTL-ova serija "Divlje pčele" u samo jednoj sezoni postala je pravi televizijski fenomen. Smještena u Dalmatinsku zagoru, u selo Vrilo, 50-ih godina prošlog stoljeća, serija je osvojila gledatelje intrigantnim obiteljskim odnosima, ljubavnim pričama, borbom za zemlju, nasljedstvo i položaj u društvu, ali i snažnim ženskim likovima koji se pokušavaju izboriti za svoje mjesto u svijetu kojim dominiraju muškarci.

Među njima se posebno istaknula Karmela, vlasnica kavane i jedna od najsamostalnijih žena u Vrilu. Lik žene koja vodi vlastiti posao, ne boji se reći što misli i često pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija utjelovila je glumica Marija Borić Jerneić (45), kojoj je, kaže nam u razgovoru, upravo Karmela postala jedan od najzanimljivijih glumačkih izazova u karijeri.

Foto: RTL

Od Zagorja do Dalmatinske zagore

Iako je podrijetlom iz Hrvatskog zagorja, Marija se bez zadrške bacila u zahtjevan zadatak svladavanja govora i mentaliteta Dalmatinske zagore.

"Svaki glumački zadatak koji dobijem, što je teži, meni je veći izazov. Kad su me pozvali da radim ovu ulogu, stvarno sam imala veliki strah. Međutim, produkcija nam je omogućila veliku pomoć, imali smo učiteljicu govora Andrijanu, a pomagali su mi i prijatelji. Trudila sam se dati svoju viziju lika i uloge".

Priznaje kako je početna nesigurnost s vremenom nestala.

"Nakon prvotnog straha i nesigurnosti, čovjek se jednostavno prepusti. Kad to postane dio tebe, krene samo od sebe. Sve se može riješiti preko sluha."

Dodaje kako joj jezici i dijalekti nikada nisu bili prepreka.

"Pjevala sam na španjolskom, francuskom, talijanskom, engleskom i hrvatskom na dijalektima, a glumila sam na mađarskom, portugalskom, njemačkom i engleskom. Meni je to sve izazov. Bacim se na glavu pa što bude. Dajem sve od sebe."

Žena ispred svog vremena

U seriji je upravo Karmela jedan od likova koji najviše odskače od društvenih očekivanja tog vremena.

Foto: RTL

Dok su mnoge žene u Vrilu vezane uz obitelj i kuću, Karmela vodi vlastiti posao i sama donosi odluke.

"Karmela je bila žena ispred svog vremena. Borila se prvo za sebe, a onda i za sve žene u Vrilu, iako joj one na početku nisu bile baš naklonjene. Tada je bilo gotovo nezamislivo da žena vodi kavanu i ima svoj posao. Karmela je zapravo poduzetnica."

Posebno joj je drago što je dobila priliku graditi taj lik na svoj način.

"Bilo mi je zanimljivo što sam dobila tu ulogu i što sam je mogla graditi onako kako sam osjećala da treba. Rad na toj seriji bio mi je zaista veliko zadovoljstvo."

Iza uspjeha stoji veliki timski rad

Marija ističe kako iza uspjeha serije stoji veliki timski rad i međusobna podrška.

"Imala sam pomoć na koju sam se mogla osloniti od nula do 24. To mi je davalo sigurnost. Od kolega na setu do redatelja i učiteljice govora."

Foto: rtl

Prisjeća se kako su je kolege iz Dalmacije često ispravljali tijekom snimanja.

"Jedan od naših redatelja je Dalmatinac iz Makarske i često bi mi rekao: 'To treba reći ovako, a ne ovako.' Naša redateljica Jasna znala bi me nazvati nakon pregleda materijala i sugerirati gdje da nešto smanjim ili pojačam. Stalno smo imali podršku."

Dodaje kako nitko nije želio ništa prepustiti slučaju.

"Svi koji su s tog govornog područja pomagali su nama koji nismo. Nitko nije htio da nešto ostane nedorečeno i mislim da je upravo to jedan od razloga zašto je serija toliko uspješna."

Iznenadile je reakcije gledatelja

Koliko su se gledatelji vezali uz likove, Marija je vrlo brzo osjetila i izvan televizijskih ekrana.

"Kad je serija krenula, pitali smo se gleda li se ili ne. Onda odeš u dućan i odmah dobiješ odgovor."

Običan odlazak u trgovinu vrlo brzo joj je postao sasvim drugačije iskustvo.

"Nešto što bih inače obavila za 15 minuta sad traje sat i pol. Ljudi te zaustavljaju, žele razgovarati, podijeliti svoje dojmove i reći koliko im serija znači."

Foto: RTL

Posebno ju je dirnula jedna gledateljica koja joj je prišla nakon epizode u kojoj Karmela pomaže Anki tijekom teškog razdoblja postporođajne depresije.

"Jedna žena mi je rekla: 'Da sam ja u svom životu imala Karmelu, možda bi mi bilo lakše.' To me stvarno dirnulo."

Upravo takvi trenuci, kaže, pokazuju koliko televizijska priča može doprijeti do ljudi.

"To su predivne stvari. Kad vam netko iskreno kaže da ste ga dirnuli, to je nešto posebno"

Djeca ne gledaju seriju, ali znaju tko je Karmela

Iako je zvijezda jedne od najgledanijih domaćih serija, Marija priznaje da njezina djeca još ne gledaju "Divlje pčele".

"Ne uspijevamo doma gledati seriju jer se emitira u vrijeme kada djeca idu spavati. Osim toga, premala su za takav sadržaj. Imaju šest i dvije i pol godine. Ali zato,moja mama, sestre i nećakinja gledaju i obožavaju seriju."

Ipak, djeca su imala priliku posjetiti set.

"Oboje su bili na snimanju i jako im se svidjelo. Moj sin često me pitao što se događa u priči dok sam učila tekst, pa bih mu prepričavala radnju."

No kada je stigao na snimanje, imao je druge planove.

"Na kraju mu je bilo puno zanimljivije biti redatelj nego stati pred kameru."

A da vrlo dobro zna pravila, pokazao je i u vrtiću.

"Jedna djevojčica iz njegove skupine rekla mi je da me vidjela na televiziji, a moj sin joj je odmah odgovorio: 'Da, ali ti to ne smiješ gledati. To ti je 12 plus", završava razgovor sa šaljivom anegdotom glumica Marija Borić Jerneić koja je kroz lik Karmele, žene koja se ne boji biti svoja i pomoći drugima kada je najteže, osvojila simpatije brojnih gledatelja.

Sudeći prema reakcijama publike, vlasnica vrilske kavane ostat će jedan od likova koji su obilježili prvu sezonu "Divljih pčela".