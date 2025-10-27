Povratak Marije Borić Jerneić: 'Nisam u Stubičkim Toplicama, ali živim mirno, okružena obitelji'

U studiju zagrebačkog Jadran Filma predstavljena glavna glumačka postava nove RTL-ove dramske serije "Divlje pčele" koju možete gledati od ponedjeljka, 3 studenog. U istoj jednu od uloga ima i glumica Marija Borić Jerneić (45) koja se na male ekrane vraća nakon više od deset godina pauze. U razgovoru za Net.hr Marija je otkrila kakav je osjećaj ponovno snimati, kako su se sin i kćer naviknuli na mamin novi radni tempo, ali i demantirala informaciju da zadnjih deset godina živi u Stubičkim Toplicama kako su pisali pojedini mediji.

Foto: Rtl

Prva uloga nakon duže stanke - Kakav je osjećaj biti ponovo na setu?

Predivan je, evo iskreno. Kad su me nazvali da sam dobila ovu ulogu, iskreno sam bila zatečena. Ali eto, zahvalna sam i sretna sam da mogu opet i ovaj dio posla koji volim i koji radim i za koji sam se na koncu školovala - raditi.

S kim ste se najviše zbližili na snimanju?

Pa nekako, to je jako teško sad reći s kim sam se zbližila zato što sam s jednim dijelom glumaca već do sad i radila. Na primjer, Matija Kačan i ja smo nedavno imali zajedno premijeru u kazalištu. I tu smo baš partneri, on je konobar u kavani koja je od Karmele, lika koji ja igram i jako smo bliski. A s obzirom na to da je on nedavno prošao kroz taj proces snimanja serije koja tako dugo traje i tako je intenzivan tempo, zapravo mi je super da možemo zajedno kroz to prolaziti. Ja sam njemu nekako, vjerujem, bila podrška u kazalištu, a on je meni ovdje jer ja ipak nisam, mislim, ja jesam nešto malo snimala kroz ove godine, ali nisam u kontinuitetu preko deset godina snimala.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Neka anegdota sa snimanja koja vam prvo padne na pamet?

Anegdote se događaju svaki dan i kad bi mi to memorirali, mi ne bismo zapamtili tekst koji moramo snimati. Tako da bih ja pozvala čitatelje Net.hr da gledaju Divlje pčele i sigurno će sami naslutiti kada se dogodila neka anegdota.

Kako se sin Rok i kćerkica Rita privikavaju na vaš novi radni tempo?

Moj tempo snimanja je zapravo umjeren. Ja ne bih pristala na svaki dan snimanja od jutra do večeri. Uloga koju ja igram je ipak sporedna uloga i povremeno se pojavljuje. Mislim, raditi ovo je i moja mentalna hrana i takva dolazim doma, njima bolja. Ja svoju djecu, našu djecu, viđam i vodim u vrtić. Mi provodimo vrijeme zajedno, tako da ne bih mogla prihvatiti tempo koji sam npr. imala u nekim prijašnjim serijama koje sam snimala. Ovaj intenzitet mi odgovara i iskreno sam zahvalna na tome.

Je li istina da ste se prije deset godina odselili iz Zagreba u Stubičke Toplice?

Nije točno. Preko deset godina se recikliraju članci i mene nitko nije nazvao. A ja s time nemam problem. Hvala Bogu, nema ni moja obitelj, nema ni moj muž. Nitko me nije nazvao. Ja ne živim u Stubičkim Toplicama, ali živim u Zagorju. Ja sam rodom iz Stubičkih Toplica i nakon 13 godina života u Zagrebu, ja sam se vratila doma i u trenutku kad sam se vratila doma, moj se život posložio, iako je bio dobro posložen i tada, ali ja sam osjetila da se moram vratiti.

Koji su neki glavni benefiti života u Zagorju?

Glavni benefiti života na selu, zato što mi baš živimo na selu, je to što je sve puno dostupnije. Mi pokušamo našu djecu hraniti s onime što je uzgojeno na našem podneblju. Što smo mi uzgojili, što mi proizvodimo i pokušavamo na taj način zapravo i njima dati nešto što bismo mi željeli da i oni nastave tako živjeti. I to je najveći benefit života na selu. Život na selu je puno mirniji. Ti na selu se možeš osloniti lijevo i desno na susjeda. Ja danas živim negdje di je moja mama na 10 kilometara od mene, gdje moje sestre žive 10 km od mene i moja nećakinja žive 10 kilometara od mene. Ja u svakom trenutku znači, ako je meni proba bila u kazalištu duže od termina ja, ako moj muž ne može kupiti djecu u vrtiću, ja mogu nazvati mamu, sestru, nećakinje... Ja imam cijelu podršku za odgoj djece koja je oduvijek jako bitna, a danas je ljudi nemaju. Ja imam i na tome sam zahvalna.

POGLEDAJTE VIDEO: Kružni tok posvađao internet, instruktor vožnje riješio misterij svih misterija: Tko tu ima prednost?