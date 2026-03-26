Otjerali su je iz Hollywooda zbog objave o Židovima: Sada se vraća u kavez nakon 17 godina!

Bila je lice ženskog MMA-a prije nego što je svijet upoznao Rondu Rousey. Postala je holivudska zvijezda i miljenica publike u svemiru Zvjezdanih ratova. A onda je, zbog niza kontroverznih objava, njezina karijera implodirala. Sada se Gina Carano, nakon 17 godina izbivanja, vraća u borilište za meč koji se već desetljeće naziva borbom iz snova - protiv Ronde Rousey. Njezin put od sportske ikone do "otkazane" glumice i natrag u kavez priča je o usponu, padu i jednom od najneočekivanijih povrataka u povijesti sporta.

Prije nego što je UFC uopće imao ženske divizije, Gina Carano bila je najveća zvijezda. S profesionalnim omjerom od sedam pobjeda i samo jednim porazom, postala je sinonim za ženske mješovite borilačke vještine. Njezina popularnost i atraktivan, udarački stil borbe privukli su ogromnu medijsku pažnju i dokazali da se ženske borbe mogu prodavati. Vrhunac njezine karijere dogodio se 15. kolovoza 2009. godine, kada su ona i Brazilka Cris Cyborg postale prve žene koje su predvodile jedan veliki MMA događaj. Iako je Carano tu borbu izgubila tehničkim nokautom u prvoj rundi, taj je meč ostao upisan u povijest kao ključan trenutak za promociju ženskog sporta.

Nakon tog poraza, prvog i jedinog u karijeri, povukla se iz borbi i okrenula novom izazovu: Hollywoodu. Njezin prijelaz na veliko platno bio je iznimno uspješan. Redatelji su u njoj prepoznali autentičnu akcijsku heroinu, a uloge u filmovima poput Haywire Stevena Soderbergha, Brzi i žestoki 6 te blockbusteru Deadpool zacementirale su njezin status filmske zvijezde.

Vrhunac glumačke karijere stigao je ulogom Care Dune u Disneyjevoj hit seriji The Mandalorian. Njezin lik, bivša pobunjenička vojnikinja, brzo je postao favorit obožavatelja. No, dok je njezina popularnost na ekranu rasla, izvan njega su se gomilali problemi. Carano je postala poznata po svojim desno orijentiranim stavovima koje je aktivno dijelila na društvenim mrežama, a koji su se ticali nošenja maski tijekom pandemije bolesti COVID-19 i navodne prijevare na američkim predsjedničkim izborima 2020. godine.

Kap koja je prelila čašu dogodila se u veljači 2021. godine. Carano je na Instagramu podijelila objavu u kojoj je političku klimu u Sjedinjenim Državama usporedila s progonom Židova u nacističkoj Njemačkoj, sugerirajući da je mržnja prema političkim neistomišljenicima slična mržnji koju su nacisti poticali prema Židovima. Reakcija je bila trenutačna i žestoka. Lucasfilm je objavu nazvao "odvratnom i neprihvatljivom" i objavio da ona više nije zaposlenica tvrtke te da za nju nema planova u budućnosti.

Carano je 2024. godine uzvratila udarac tužbom protiv Disneyja i Lucasfilma zbog nepravednog otkaza i diskriminacije. Tužbu je financijski podržao Elon Musk, no cijeli slučaj okončan je nagodbom u kolovozu 2025., pod uvjetima koji nisu javno objavljeni.

Dok se Carano borila s holivudskim studijima, u pozadini se pripremala pozornica za njezin povratak korijenima. Borba protiv Ronde Rousey, još jedne pionirke i bivše UFC prvakinje, godinama je bila tiha patnja fanova. Njihov susret skoro se dogodio još 2014. godine, kada je UFC bio iznimno zainteresiran za organizaciju meča. Carano je otkrila da joj je predsjednik UFC-a Dana White ponudio milijun dolara za borbu.

Međutim, dogovor je propao zbog, kako je Carano objasnila, nestrpljivosti i neprofesionalnog pristupa Whitea. Tražila je šest mjeseci da okupi tim i pripremi se u tajnosti, no White je već sljedeći dan o tome govorio u medijima. Komunikacija je konačno prekinuta nakon što joj je, tvrdi Carano, poslao poruku eksplicitnog sadržaja u kojoj ju je optužio da odugovlači s dogovorom. Iako se kasnije ispričao, Carano je odlučila da se ne želi vratiti u takvo okruženje.

Sada, desetljeće kasnije, san postaje java. Promotorska kuća Jakea Paula Most Valuable Promotions najavila je da će se Gina Carano i Ronda Rousey boriti 16. svibnja 2026. godine. Događaj će se održati u Intuit Domeu u Kaliforniji, a ono što ga čini posebnim jest činjenica da će ga uživo prenositi Netflix, što je prvi takav ulazak streaming diva u svijet MMA-a. Obje borkinje u kavez ulaze nakon duge stanke, Carano nakon 17, a Rousey nakon deset godina mirovine.

