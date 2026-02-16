FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI OKRŠAJ /

Zagreb lovi osminu finala protiv jakog PSG-a: 'Ovo su utakmice za koje se živi'

Vraća nam se i rukometna Liga prvaka. Jedini hrvatski predstavnik u najelitnijem klupskom natjecanju, Zagreb u srijedu dočekuje aktualnog francuskog prvaka PSG. Utakmica za hrvatskog prvaka predstavlja posljednji vlak u lovu na osminu finala jer im šesto mjesto koje vodi u nokaut fazu bježi za četiri boda, a trenutačno ga drži upravo pariška momčad. Zbog zdravstvenih prblema utakmicu neće moći voditi Nenad Šoštarić pa je na tu funkciju uskočio Boris Dvoršek

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.2.2026.
21:00
Sportski.net
Rk ZagrebRukometna Liga Prvaka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx