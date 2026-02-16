Zagreb lovi osminu finala protiv jakog PSG-a: 'Ovo su utakmice za koje se živi'

VELIKI OKRŠAJ /

Vraća nam se i rukometna Liga prvaka. Jedini hrvatski predstavnik u najelitnijem klupskom natjecanju, Zagreb u srijedu dočekuje aktualnog francuskog prvaka PSG. Utakmica za hrvatskog prvaka predstavlja posljednji vlak u lovu na osminu finala jer im šesto mjesto koje vodi u nokaut fazu bježi za četiri boda, a trenutačno ga drži upravo pariška momčad. Zbog zdravstvenih prblema utakmicu neće moći voditi Nenad Šoštarić pa je na tu funkciju uskočio Boris Dvoršek.