ZVIJER /

Duvnjaku namještali prst usred utakmice, a onda je bivši kapetan Hrvatske oduševio sve

Duvnjaku namještali prst usred utakmice, a onda je bivši kapetan Hrvatske oduševio sve
Foto: Speedshot/imago Sportfotodienst/profimedia

U jednom napadu Duvnjak je u sudaru zadobio nezgodnu ozljedu

12.2.2026.
14:27
Sportski.net
Speedshot/imago Sportfotodienst/profimedia
Domagoj Duvnjak ponovno je oduševio navijače Kiela, ali i cijelu Njemačku. U 20. kolu Bundeslige protiv RN Löwena pokazao je o kakvom se borcu radi, nema odustajanja.

Naime, u jednom napadu Duvnjak je u sudaru zadobio nezgodnu ozljedu, iskrenuo je prst. Napustio je igru, fizioterapeut mu je prst vratio na mjesto, a Dule se vratio u igru. Taj potez oduševio je Njemačku, posebice navijače Kiela, iako Duvnjak nije postigao pogodak. Upisao je jednu asistenciju.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli THW Kiel (@thwhandball)

 

 

 

Utakmica je bila vrlo napeta, a Kiel je slavio 28:27 pogotkom u posljednjoj sekundi. Kiel je na četvrtom mjestu Bundeslige, osam bodova iza vodećeg Magdeburga.

Domagoj DuvnjakBundesligaKiel
