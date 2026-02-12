Duvnjaku namještali prst usred utakmice, a onda je bivši kapetan Hrvatske oduševio sve

Domagoj Duvnjak ponovno je oduševio navijače Kiela, ali i cijelu Njemačku. U 20. kolu Bundeslige protiv RN Löwena pokazao je o kakvom se borcu radi, nema odustajanja.

Naime, u jednom napadu Duvnjak je u sudaru zadobio nezgodnu ozljedu, iskrenuo je prst. Napustio je igru, fizioterapeut mu je prst vratio na mjesto, a Dule se vratio u igru. Taj potez oduševio je Njemačku, posebice navijače Kiela, iako Duvnjak nije postigao pogodak. Upisao je jednu asistenciju.

Utakmica je bila vrlo napeta, a Kiel je slavio 28:27 pogotkom u posljednjoj sekundi. Kiel je na četvrtom mjestu Bundeslige, osam bodova iza vodećeg Magdeburga.

