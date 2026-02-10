Hrvatska kao nositelj ide po novo svjetsko odličje: Pogledajte koga možemo izvući

Nakon europske bronce, pogled hrvatskih rukometaša već je usmjeren prema novom velikom izazovu, Svjetskom prvenstvu 2027. u Njemačkoj, gdje će braniti srebro.

Turnir će se igrati od 13. do 31. siječnja uz sudjelovanje 32 reprezentacije. Dosad je poznato njih 19, a ostatak će biti popunjen kroz dodatne kvalifikacije i dvije pozivnice IHF-a.

Hrvatska u Njemačku stiže kao nositelj. U prvom je potu zajedno s Danskom, Njemačkom, Islandom, Portugalom, Švedskom, Egiptom i Argentinom, što joj donosi povoljniju startnu poziciju.

Jakosne skupine

1. skupina: Danska, Njemačka, HRVATSKA, Island, Portugal, Švedska, Egipat, Argentina

2. skupina: Francuska/Češka, Finska ili Crna Gora/Slovenija, Norveška/Turska ili Rumunjska, Srbija ili Litva/Mađarska, Španjolska/Gruzija ili Izrael, Švicarska/Italija, BiH ili Kosovo/Farski Otoci, Ukrajina ili Slovačka/Sjeverna Makedonija

3. skupina: Nizozemska/Grčka ili Belgija, Austrija/Poljska ili Latvija, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortski Otoci, Čile, predstavnik Sjeverne Amerike

4. skupina: Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj, pozivnica IHF 1, pozivnica IHF 2.

Ždrijeb skupina održat će se 10. lipnja u Münchenu, a završnica prvenstva igrat će se u Kölnu. Ambicije su, jasno, ponovno visoke.

