FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽDRIJEB ZA SP /

Hrvatska kao nositelj ide po novo svjetsko odličje: Pogledajte koga možemo izvući

Hrvatska kao nositelj ide po novo svjetsko odličje: Pogledajte koga možemo izvući
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ždrijeb skupina održat će se 10. lipnja u Münchenu

10.2.2026.
11:31
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon europske bronce, pogled hrvatskih rukometaša već je usmjeren prema novom velikom izazovu, Svjetskom prvenstvu 2027. u Njemačkoj, gdje će braniti srebro.

Turnir će se igrati od 13. do 31. siječnja uz sudjelovanje 32 reprezentacije. Dosad je poznato njih 19, a ostatak će biti popunjen kroz dodatne kvalifikacije i dvije pozivnice IHF-a.

Hrvatska u Njemačku stiže kao nositelj. U prvom je potu zajedno s Danskom, Njemačkom, Islandom, Portugalom, Švedskom, Egiptom i Argentinom, što joj donosi povoljniju startnu poziciju.

Jakosne skupine

1. skupina: Danska, Njemačka, HRVATSKA, Island, Portugal, Švedska, Egipat, Argentina

2. skupina: Francuska/Češka, Finska ili Crna Gora/Slovenija, Norveška/Turska ili Rumunjska, Srbija ili Litva/Mađarska, Španjolska/Gruzija ili Izrael, Švicarska/Italija, BiH ili Kosovo/Farski Otoci, Ukrajina ili Slovačka/Sjeverna Makedonija

3. skupina: Nizozemska/Grčka ili Belgija, Austrija/Poljska ili Latvija, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortski Otoci, Čile, predstavnik Sjeverne Amerike

4. skupina: Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj, pozivnica IHF 1, pozivnica IHF 2.

Ždrijeb skupina održat će se 10. lipnja u Münchenu, a završnica prvenstva igrat će se u Kölnu. Ambicije su, jasno, ponovno visoke.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska rukometna reprezentacija ima svijetlu budućnost

Hrvatska Rukometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx