Stigao je novi poredak najboljih reprezentacija Europe: Evo na kojem je mjestu Hrvatska

Europska rukometna federacija (EHF) objavila je novi poredak najboljih reprezentacija u Europi. Prva je očekivano Danska, osvajač europskog prvenstva, svjetskog prvenstva i olimpijskih igara. Druga je srebrna reprezentacija s netom završenog prvenstva, Njemačka, dok se na trećem mjestu i dalje drži Francuska.

Na četvrtom mjestu imamo promjenu, pa je tu sada umjesto Švedske Hrvatska, dok je peti iznenađenje prvenstva Portugal. Švedska se nalazi na šestom mjestu, na sedmom je Island, a osma je Mađarska. Najboljih deset zatvaraju Norveška na devetom i susjedna Slovenija na desetom mjestu.

