TEŠKI TRENUTCI /

Ruben Van Gucht iskreno o porođaju sina: 'Nisam vidio kako Mondo dolazi na svijet'

Ruben Van Gucht iskreno o porođaju sina: 'Nisam vidio kako Mondo dolazi na svijet'
Foto: Belga/ddp Usa/profimedia

Ruben Van Gucht otvoreno je govorio o svom iskustvu rođenja sina Monda

10.2.2026.
11:39
Hot.hr
Belga/ddp Usa/profimedia
Belgijski sportski novinar i televizijski voditelj Ruben Van Gucht (39) otvoreno je govorio o svom iskustvu rođenja sina Monda, kojeg ima s bivšom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić (42). U isječku emisije De Columbus, emitirane na belgijskoj televiziji VRT 1, Van Gucht je priznao da mu nije bilo dopušteno prisustvovati porođaju, iskustvo koje ga je emotivno pogodilo i, kako kaže, ostavilo "mali ožiljak".

Kulturne razlike u rodilištima

Voditelj je objasnio da je u Hrvatskoj kultura bolnica i pristup porođaju potpuno drugačija nego u Belgiji. Dok u njegovoj domovini roditelji često sudjeluju u svakom trenutku, u hrvatskim bolnicama koncept zajedničkog doživljavanja porođaja nije uobičajen. Ruben je tijekom porođaja čekao u svlačionici za medicinske sestre, a potom mu je sin Mondo predan u ruke bez mogućnosti da prvi trenutak podijeli sa svojom partnericom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VRT 1 (@vrt1be)

Otvoren brak i nove veze

Ruben Van Gucht ranije je otkrio da su on i Blanka Vlašić bili u otvorenom braku, dok je sada u vezi s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy, s kojom je u vezi već nekoliko godina. Osim toga, mediji su ga nedavno povezivali s atraktivnom manekenkom Valentinom Besard, što dodatno izaziva pažnju javnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CHARLIE (@charlottevanlooy)

Ruben o emocijama

"Nisam vidio kako Mondo dolazi na svijet" priznao je Van Gucht s tugom u glasu. "Oduzeta mi je prilika da budem uz Blanku u tom jedinstvenom trenutku, što mi je ostavilo mali ožiljak" dodao je voditelj, jasno pokazujući koliko mu je taj trenutak značio.

Iako mu je ovaj događaj bio emotivno težak, Ruben nastavlja s profesionalnim obvezama i privatnim životom. Njegove objave na društvenim mrežama često privlače pažnju, a osobna otvorenost o roditeljstvu i privatnom životu pokazuje koliko mu je važna transparentnost prema pratiteljima.

POGLEDAJTE VIDEO:Malo tko priča o Super Bowlu, pravi pobjednik je Bad Bunny: Uf, kako je naživcirao Trumpa

Ruben Van GuchtSinBlanka Vlašić
