Sramotni ispad glumca: Slavnu pjevačicu uvjeravao da će htjeti djecu s 'pravim muškarcem'

Slavni glumac Jason Bateman (57) našao se usred oluje na društvenim mrežama nakon što je u svom podcastu "SmartLess" popularnu pjevačicu Charli XCX (33) ispitivao o njezinoj odluci da nema djecu, sugerirajući joj da će se predomisliti kada nađe "pravog muškarca".

Neugodan razgovor koji je šokirao slušatelje

Tijekom nedavne epizode podcasta koji vodi s kolegama Seanom Hayesom i Willom Arnettom, Bateman je razgovor s britanskom zvijezdom usmjerio na temu roditeljstva. Nakon što je spomenula da je odrasla kao jedinica, glumac je pretpostavio da ona sigurno planira imati djecu, pitajući je želi li ih više od jednog.

"Zapravo, ja baš i ne želim imati djecu", odgovorila je Charli XCX mirno, na što su voditelji reagirali s nevjericom. "Ne želiš? Čekaj, zašto?", upitao je Hayes. Pjevačica je objasnila kako joj se sviđa "fantazija" o imanju djeteta, poput biranja imena, ali da upravo tu površnost doživljava kao znak da za to nije spremna.

Tu je rasprava trebala završiti, no Bateman je ustrajao. Podijelio je anegdotu o svojoj supruzi Amandi Anki (57), koja navodno nije željela djecu dok nije upoznala njega. Zatim se okrenuo pjevačici i poručio: "Tako da ćeš možda i ti naći nekoga...". Uslijedio je trenutak neugodne tišine koji je prekinula sama Charli XCX informacijom: "Pa, ja sam udana".

Činjenica da je pjevačica u braku s Georgeom Danielom (35), bubnjarom benda The 1975, očito je promakla Batemanu. Umjesto da se povuče, pokušao se izvući neslanom šalom, dodavši: "Sa svojim sljedećim mužem ćeš htjeti djecu".

Lavina kritika i zastarjeli stavovi

Snimka razgovora brzo se proširila internetom, a Batemanov pristup opisan je kao "ponižavajući", "seksistički" i "potpuno neprimjeren". Korisnici društvenih mreža osudili su pretpostavku da je odluka žene da nema djecu privremena i da joj je potreban muškarac da bi je "ispravio". Mnogi su istaknuli ironiju da se takav razgovor vodi u podcastu naziva "SmartLess"

Posebno je zanimljivo što su fanovi pjevačice odmah ukazali na to da su voditelji očito bili nepripremljeni. Naime, Charli XCX na svom hvaljenom albumu Brat iz 2024. godine ima pjesmu "I think about it all the time", u kojoj detaljno progovara o vlastitoj ambivalentnosti i pritiscima vezanim uz majčinstvo. U stihovima se pita bi li joj dijete "dalo novu svrhu" ili bi zbog njega "izgubila svu svoju slobodu", pokazujući zrelost i samosvijest koja je voditeljima očito promakla.

Dodatnu dimenziju cijeloj priči daje činjenica da je Bateman blizak prijatelj s glumicom Jennifer Aniston (57), koju su mediji desetljećima proganjali zbog istog pitanja i koju je on javno branio. Njegovo ponašanje prema Charli XCX stoga je mnogima djelovalo ne samo kao bezosjećajno, već i licemjerno.

